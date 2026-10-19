УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14732 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
1 373 4

У Києві внаслідок ракетного удару РФ постраждала будівля енергетичного регулятора. ФОТО

Унаслідок російського удару балістичними ракетами по столиці в ніч проти 19 жовтня зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попри атаку, регулятор продовжує виконувати свої функції.

Про це повідомляє НКРЕКП у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією комісії, ніхто з її працівників не постраждав.

Пошкодження будівлі в установі оцінюють як некритичні. Роботу регулятора не призупиняли – НКРЕКП функціонує у штатному режимі.

Комісія продовжує здійснювати державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Російська балістична атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві
Російська балістична атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві
Російська балістична атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві

Читайте: Через ворожі обстріли у Києві знеструмлено насосну станцію: на Печерську перебої з водою

Обстріл Києва 19 жовтня

  • Російські війська атакували столицю та Київську область двома хвилями балістичних ударів. Україна не отримала попереджень від партнерів перед нічною атакою РФ балістичними ракетами.

  • У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

    Пошкодження зафіксували у Деснянському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці. Зокрема, постраждали станція метрополітену, медичний заклад у житловому будинку та будівля навчального закладу. Також виникли пожежі, пошкоджено автомобілі.

  •  Ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.
  • Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ вщент знищено дата-центр компанії "Датагруп".
  • Один із Консультативно-діагностичних центрів у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ.
  • В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них - троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.
  •  

Автор: 

Київ (17434) обстріл (37547) ракети (4412) НКРЕКП (542) руйнування (370)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 