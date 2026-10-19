У Києві внаслідок ракетного удару РФ постраждала будівля енергетичного регулятора. ФОТО
Унаслідок російського удару балістичними ракетами по столиці в ніч проти 19 жовтня зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попри атаку, регулятор продовжує виконувати свої функції.
Про це повідомляє НКРЕКП у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією комісії, ніхто з її працівників не постраждав.
Пошкодження будівлі в установі оцінюють як некритичні. Роботу регулятора не призупиняли – НКРЕКП функціонує у штатному режимі.
Комісія продовжує здійснювати державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Обстріл Києва 19 жовтня
- Російські війська атакували столицю та Київську область двома хвилями балістичних ударів. Україна не отримала попереджень від партнерів перед нічною атакою РФ балістичними ракетами.
-
У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.
Пошкодження зафіксували у Деснянському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці. Зокрема, постраждали станція метрополітену, медичний заклад у житловому будинку та будівля навчального закладу. Також виникли пожежі, пошкоджено автомобілі.
- Ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.
- Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ вщент знищено дата-центр компанії "Датагруп".
- Один із Консультативно-діагностичних центрів у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ.
- В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них - троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.
-
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль