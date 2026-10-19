У Києві внаслідок ракетного удару РФ постраждала будівля енергетичного регулятора. ФОТО

Унаслідок російського удару балістичними ракетами по столиці в ніч проти 19 жовтня зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попри атаку, регулятор продовжує виконувати свої функції.

Про це повідомляє НКРЕКП у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За інформацією комісії, ніхто з її працівників не постраждав.

Пошкодження будівлі в установі оцінюють як некритичні. Роботу регулятора не призупиняли – НКРЕКП функціонує у штатному режимі.

Комісія продовжує здійснювати державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.







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