Рашисты во второй раз за день атаковали энергообъект на Ивано-Франковщине: есть пострадавший

Российские войска во второй раз за день атаковали один из энергообъектов в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в результате последней атаки есть пострадавший. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.



На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказались объекты энергетики Львовской и Винницкой областей.

В целом враг атаковал объекты энергетики в 7 областях: зафиксированы новые отключения электроэнергии.

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