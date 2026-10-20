Рашисты во второй раз за день атаковали энергообъект на Ивано-Франковщине: есть пострадавший
Российские войска во второй раз за день атаковали один из энергообъектов в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
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"К сожалению, в результате последней атаки есть пострадавший. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказались объекты энергетики Львовской и Винницкой областей.
- В целом враг атаковал объекты энергетики в 7 областях: зафиксированы новые отключения электроэнергии.
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