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Новости Удары по энергетике Обстрелы Ивано-Франковщины
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Рашисты во второй раз за день атаковали энергообъект на Ивано-Франковщине: есть пострадавший

Удары по энергетике на Прикарпатье: что известно?

Российские войска во второй раз за день атаковали один из энергообъектов в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"К сожалению, в результате последней атаки есть пострадавший. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара", - говорится в сообщении.

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