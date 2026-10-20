Рашисти вдруге за день атакували енергооб’єкт на Івано-Франківщині: є постраждалий
Російські війська вдруге за день атакували один із енергооб'єктів в Івано-Франківській області.
Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини та Вінниччини.
- Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.
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