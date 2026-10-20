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Новини Удари по енергетиці Обстріли Івано-Франківщини
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Рашисти вдруге за день атакували енергооб’єкт на Івано-Франківщині: є постраждалий

Удари по енергетиці на Прикарпатті: що відомо?

Російські війська вдруге за день атакували один із енергооб'єктів в Івано-Франківській області.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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обстріл (37572) енергетика (3810) Івано-Франківська область (977)
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