Рашисти вдруге за день атакували енергооб’єкт на Івано-Франківщині: є постраждалий

Російські війська вдруге за день атакували один із енергооб'єктів в Івано-Франківській області.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу.



На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини та Вінниччини.

Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.

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