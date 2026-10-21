Освобожденный Россией 74-летний американец Габбард придерживался пророссийских взглядов, - Reuters

Гражданин США Стивен Габбард, которого российский диктатор Владимир Путин объявил освобожденным на фоне визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, — это 74-летний школьный учитель на пенсии из Мичигана. Сестра мужчины утверждает, что он придерживался пророссийских взглядов.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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Кто такой Габбард

Стивен Габбард — школьный учитель на пенсии из штата Мичиган. Он имеет степень магистра по английскому языку и около 25 лет преподавал английский в Японии. Затем переехал на Кипр, а в 2014 году — в Изюм Харьковской области, где жил вместе с украинкой.

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Задержание и приговор

По данным российских СМИ, Габбарда задержали в апреле 2022 года. Они утверждали, что он якобы служил на украинском военном блокпосту. Сестра задержанного Патрисия Габбард Фокс заявила, что узнала брата на видео на YouTube, где его расспрашивали об отношении к Путину и войне.

В октябре 2024 года московский суд признал Габбарда виновным в "наемничестве в пользу Украины" и приговорил к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. По версии следствия, мужчина присоединился к подразделению территориальной обороны Украины. Российские государственные пропагандистские СМИ сообщали, что Габбард признал вину.

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Что говорят сестра и адвокат

Фокс поставила под сомнение сообщение о признании брата, поскольку, по ее словам, он придерживался пророссийских взглядов и вряд ли взялся бы за оружие в возрасте за 70 лет.

Адвокат Габбарда в июне 2025 года сообщил Reuters, что заключенный сказал ему, что обвинения ложные, и он не находился ни в одном боевом или военном подразделении.

Визит Уиткоффа в Россию 21 октября

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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