Звільнений Росією 74-річний американець Габбард мав проросійські погляди, - Reuters

Громадянин США Стівен Габбард, якого російський диктатор Володимир Путін оголосив звільненим на тлі візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга, — це 74-річний шкільний учитель на пенсії з Мічигану. Сестра чоловіка стверджує, що він дотримувався проросійських поглядів.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто такий Габбард

Стівен Габбард — шкільний учитель на пенсії зі штату Мічиган. Він має ступінь магістра з англійської мови й близько 25 років викладав англійську в Японії. Потім переїхав на Кіпр, а 2014 року — до Ізюма на Харківщині, де жив разом з українкою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про звільнення американця Габбарда з РФ: США не передавали нікого Росії

Затримання й вирок

За даними російських ЗМІ, Габбарда затримали у квітні 2022 року. Вони стверджували, що він нібито служив на українському військовому блокпосту. Сестра затриманого Патрісія Габбард Фокс заявила, що впізнала брата на відео на YouTube, де його розпитували про ставлення до Путіна та війни.

У жовтні 2024 року московський суд визнав Габбарда винним у "найманстві на користь України" й засудив до 6 років і 10 місяців ув'язнення. За версією слідства, чоловік приєднався до підрозділу територіальної оборони України. Російські державні пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Габбард визнав провину.

Читайте також: Росія відпустила 74-річного Стівена Габбарда після прохання Трампа та заявила про затримання колишнього бійця ЗСУ з Німеччини

Що кажуть сестра й адвокат

Фокс поставила під сумнів повідомлення про зізнання брата, бо, за її словами, він дотримувався проросійських поглядів і навряд чи взявся б за зброю у віці за 70 років.

Адвокат Габбарда у червні 2025 року повідомив Reuters, що ув'язнений сказав йому, що звинувачення неправдиві, і він не перебував у жодному бойовому чи військовому підрозділі.

Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова допомогти США врегулювати "іранську кризу", - Путін на зустрічі з Віткоффом