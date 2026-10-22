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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями РФ относительно завершения войны в Украине, - Песков

Встреча Путина и Виткоффа: Кремль не передавал предложений

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что тот не передавал во время вчерашней встречи с Уиткоффом никакихдокументов с российскими предложениями по урегулированию войны в Украине.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Также Песков добавил, что Москва видит "рост активности некоторых европейских столиц, которые пытаются понять, что происходит" в переговорном процессе относительно Украины, однако не слышит заявлений о готовности к диалогу с учетом интересов России

Читайте: США, Россия и Украина продолжат переговоры на техническом уровне, Трамп стремится к "всеобъемлющему миру", - Уиткофф

Визит Уиткоффа в Россию 21 октября

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

Читайте: Договоренностей о новом визите Уиткоффа в РФ не было, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (2142) путин владимир (22047) россия (90057) США (30804) Стив Уиткофф (421)
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Топ комментарии
+7
Рудого поца вчергове показово крутнули на прутні.
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22.10.2026 14:03 Ответить
+4
Урахування інтересів росії не є предметом мирних перемовин.
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22.10.2026 14:06 Ответить
+3
Кожного разу, як тільки тампон (48 годин), та його вітьков- зятьков вилизуючи сра.ку, домовляються з ****** про мир, воно влаштовує масовий обстріл України балістикою.
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22.10.2026 14:06 Ответить

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