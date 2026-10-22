Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями РФ относительно завершения войны в Украине, - Песков
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что тот не передавал во время вчерашней встречи с Уиткоффом никакихдокументов с российскими предложениями по урегулированию войны в Украине.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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Также Песков добавил, что Москва видит "рост активности некоторых европейских столиц, которые пытаются понять, что происходит" в переговорном процессе относительно Украины, однако не слышит заявлений о готовности к диалогу с учетом интересов России
Визит Уиткоффа в Россию 21 октября
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.
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