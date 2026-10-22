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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Путін не передавав Віткоффу документів з пропозиціями РФ щодо завершення війни в Україні, - Пєсков

Зустріч Путіна та Віткоффа: Кремль не передавав пропозицій

Речник Путіна Пєсков заявив, що той не передавав під час вчорашньої зустрічі з Віткоффом жодних документів із російськими пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Також Пєсков додав, що Москва бачить "зростання активності деяких європейських столиць, які намагаються зрозуміти, що відбувається" у переговорному процесі щодо України, однак не чує заяв про готовність до діалогу з урахуванням інтересів Росії

Читайте: США, Росія й Україна продовжать переговори на технічному рівні, Трамп прагне "всеосяжного миру", - Віткофф

Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
  • Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

Читайте: Домовленостей щодо нового візиту Віткоффа до РФ не було, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1847) путін володимир (13779) росія (48345) США (22979) Віткофф Стів (421)
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Топ коментарі
+6
Рудого поца вчергове показово крутнули на прутні.
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22.10.2026 14:03 Відповісти
+3
Урахування інтересів росії не є предметом мирних перемовин.
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22.10.2026 14:06 Відповісти
+2
Кожного разу, як тільки тампон (48 годин), та його вітьков- зятьков вилизуючи сра.ку, домовляються з ****** про мир, воно влаштовує масовий обстріл України балістикою.
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22.10.2026 14:06 Відповісти

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