Путін не передавав Віткоффу документів з пропозиціями РФ щодо завершення війни в Україні, - Пєсков
Речник Путіна Пєсков заявив, що той не передавав під час вчорашньої зустрічі з Віткоффом жодних документів із російськими пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також Пєсков додав, що Москва бачить "зростання активності деяких європейських столиць, які намагаються зрозуміти, що відбувається" у переговорному процесі щодо України, однак не чує заяв про готовність до діалогу з урахуванням інтересів Росії
Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.
Топ коментарі
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.10.2026 14:03 Відповісти Посилання
+3 anna petrova #587029
показати весь коментар22.10.2026 14:06 Відповісти Посилання
+2 Чайка Київ
показати весь коментар22.10.2026 14:06 Відповісти Посилання
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