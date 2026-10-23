Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания передала более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек украинских истребителей F-16.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
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Передача состоялась в ускоренном режиме.
"Украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.
Благодарим Данию за быстрый и действенный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак.
На сегодняшний день F-16 являются одним из самых эффективных средств противодействия реактивным "шахидам", поэтому для их эффективного уничтожения важно иметь достаточные запасы вооружения", — подчеркнули в украинском Минобороны.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Бельгия до конца года передаст Украине еще три истребителя F-16.
- Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявлял, что сообщения о якобы катастрофически низкой исправности украинских F-16 и чрезмерно длительных сроках их обслуживания не соответствуют действительности. По его словам, промышленные партнеры продолжают возвращать самолеты после ремонта, а сроки обслуживания сокращаются.
Противодействие Украины реактивным дронам РФ
- Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.
- У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.
- 21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.
- 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных — 57%.
- Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.
- 2 октября Зеленский заявил, что Украина испытывает пять моделей перехватчиков реактивных дронов.
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