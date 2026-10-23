Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тыс. боеприпасов для F-16

Дания передала более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек украинских истребителей F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Передача состоялась в ускоренном режиме.

"Украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.



Благодарим Данию за быстрый и действенный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак.



На сегодняшний день F-16 являются одним из самых эффективных средств противодействия реактивным "шахидам", поэтому для их эффективного уничтожения важно иметь достаточные запасы вооружения", — подчеркнули в украинском Минобороны.

Читайте: Часть боеприпасов для истребителей F-16 уже направляется в Украину, — Зеленский

Что этому предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что Бельгия до конца года передаст Украине еще три истребителя F-16.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявлял, что сообщения о якобы катастрофически низкой исправности украинских F-16 и чрезмерно длительных сроках их обслуживания не соответствуют действительности. По его словам, промышленные партнеры продолжают возвращать самолеты после ремонта, а сроки обслуживания сокращаются.

Противодействие Украины реактивным дронам РФ

Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.

У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.

21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных — 57%.

Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.

2 октября Зеленский заявил, что Украина испытывает пять моделей перехватчиков реактивных дронов.

Смотрите также: Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли вражеский склад с беспилотниками и боекомплектом. ВИДЕО