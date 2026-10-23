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Новости Нарушение языкового закона Конфликт между ГУР и СБУ
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СБУ и ГУР проводят внутренние расследования в связи с использованием русского языка во время перестрелки в Киеве, – Ивановская

СБУ и ГУР ответили на запросы языкового омбудсмена относительно использования русского языка во время перестрелки в Киеве

После конфликта со стрельбой между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве омбудсмен по вопросам языка Елена Ивановская обратилась к обеим спецслужбам с запросами относительно использования их сотрудниками русского языка.

Об этом Ивановская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

По ее словам, основанием для обращений стало видео инцидента, которое получило широкую огласку. Омбудсмен попросила спецслужбы предоставить объяснения и напомнила о необходимости соблюдения языкового законодательства сотрудниками государственных учреждений.

"Сотрудники государственных учреждений должны знать и соблюдать требования законодательства, а руководство — регулярно напоминать коллективам о соответствующих нормах", — подчеркнула Ивановская.

Она сообщила, что СБУ и ГУР оперативно ответили на запросы и прокомментировали ситуацию. По словам омбудсмена, в спецслужбах проводятся внутренние расследования, а сотрудникам, нарушившим языковое законодательство, разъясняют его требования.

"Они проводят внутреннее расследование, и (мы это предвидели) обнародовать имена, конкретные данные о сотрудниках этих государственных учреждений для широкой общественности – вряд ли можно", – отметила Ивановская.

При этом она не уточнила, завершены ли расследования и какие решения приняты по их результатам.

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Комментируя использование русского языка в экстремальных ситуациях, омбудсмен признала, что под воздействием стресса человек может автоматически переходить на язык, на котором привык думать и общаться с детства.

"Я не ожидаю, что в разгар боя человек, вопреки своим автоматическим реакциям, будет говорить на языке делового протокола", — пояснила она.

В то же время Ивановская подчеркнула необходимость проводить разграничение между частным общением и официальной коммуникацией, в которой использование государственного языка предусмотрено законом.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
  • Двум военным сообщили о подозрении.
  • 4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
  • Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.

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Автор: 

закон (3215) нарушения (997) СБУ (21593) стрельба (3509) ГУР (968) Елена Ивановская (24)
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Топ комментарии
+7
- все правельно - сам факт перестрілки то фігня ... головне - якою мовою вони , при цьому , користувалися !
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23.10.2026 13:56 Ответить
+5
Перестрілка це не важливо, важливо на який мові вони матюкали один одного!
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23.10.2026 13:57 Ответить
+5
А працівникам Генпрокуратури, які "****, так королеву, воруют так миллион" вона не хоче нагадати про мовне законодавство?
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23.10.2026 14:07 Ответить

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