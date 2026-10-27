Режим тишины в Олешках: договоренности выполняются в полном объеме, - Лубинец
Украина и Россия соблюдают договоренности о прекращении огня в определенных районах, связанных с проведением гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении омбудсмена.
По состоянию на 17:30 нарушений договоренностей не зафиксировано
"По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он действует с сегодняшнего дня с 3:00 по киевскому времени и с 4:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Режим тишины продлится до 1 ноября 22:59. Ни одного нарушения режима прекращения огня с обеих сторон зафиксировано не было.
Гуманитарная миссия проводится при посредничестве Мелании Трамп
Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
"Надеюсь, что в дальнейшем всё будет проходить в соответствии с согласованным планом и нам удастся помочь мирным жителям, которые так ждут помощи в Олешках", - отметил Лубинец.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
- Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.
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