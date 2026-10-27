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Новости Гуманитарная катастрофа Режим тишины в Олешках
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Режим тишины в Олешках: договоренности выполняются в полном объеме, - Лубинец

Украина и Россия соблюдают гуманитарное перемирие в районе Олешек
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Украина и Россия соблюдают договоренности о прекращении огня в определенных районах, связанных с проведением гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении омбудсмена.

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По состоянию на 17:30 нарушений договоренностей не зафиксировано

"По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он действует с сегодняшнего дня с 3:00 по киевскому времени и с 4:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Режим тишины продлится до 1 ноября 22:59. Ни одного нарушения режима прекращения огня с обеих сторон зафиксировано не было.

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Гуманитарная миссия проводится при посредничестве Мелании Трамп

Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

"Надеюсь, что в дальнейшем всё будет проходить в соответствии с согласованным планом и нам удастся помочь мирным жителям, которые так ждут помощи в Олешках", - отметил Лубинец.

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Что известно?

  • Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
  • Режим тишины в Олешках продлится до 22:59 1 ноября.

Автор: 

Лубинец Дмитрий (704) Олешки (126) Херсонская область (6208) Херсонский район (1120)
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