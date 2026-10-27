Режим тишины в Олешках: договоренности выполняются в полном объеме, - Лубинец

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Украина и Россия соблюдают договоренности о прекращении огня в определенных районах, связанных с проведением гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении омбудсмена.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По состоянию на 17:30 нарушений договоренностей не зафиксировано

"По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он действует с сегодняшнего дня с 3:00 по киевскому времени и с 4:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Режим тишины продлится до 1 ноября 22:59. Ни одного нарушения режима прекращения огня с обеих сторон зафиксировано не было.

Читайте также: Режим тишины в Олешках расширили за пределы города для доставки гуманитарной помощи, - Мелания Трамп

Гуманитарная миссия проводится при посредничестве Мелании Трамп

Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

"Надеюсь, что в дальнейшем всё будет проходить в соответствии с согласованным планом и нам удастся помочь мирным жителям, которые так ждут помощи в Олешках", - отметил Лубинец.

Читайте также: Жителей Олешек перед возвращением в Украину будут эвакуировать в оккупированный Крым или РФ, — FT

Что известно?