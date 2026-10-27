Режим тиші в Олешках: домовленості виконуються в повному обсязі, - Лубінець

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Україна та Росія дотримуються домовленостей про припинення вогню у визначених районах, пов'язаних із проведенням гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмана.

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Станом на 17:30 порушень домовленостей не зафіксовано

"Станом на 17.30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3.00 за київським часом, та 4.00 за московським часом", - ідеться в повідомленні.

Режим тиші триватиме до 1 листопада 22.59 год. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін.

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Гуманітарну місію проводять за посередництва Меланії Трамп

Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

"Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", - зауважив Лубінець.

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