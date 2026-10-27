Режим тиші в Олешках: домовленості виконуються в повному обсязі, - Лубінець
Україна та Росія дотримуються домовленостей про припинення вогню у визначених районах, пов'язаних із проведенням гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмана.
Станом на 17:30 порушень домовленостей не зафіксовано
"Станом на 17.30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3.00 за київським часом, та 4.00 за московським часом", - ідеться в повідомленні.
Режим тиші триватиме до 1 листопада 22.59 год. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін.
Гуманітарну місію проводять за посередництва Меланії Трамп
Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.
"Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", - зауважив Лубінець.
Що відомо?
- Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
- Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.
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