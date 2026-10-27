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Режим тиші в Олешках: домовленості виконуються в повному обсязі, - Лубінець

Україна та Росія дотримуються гуманітарного перемир’я в районі Олешків
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Україна та Росія дотримуються домовленостей про припинення вогню у визначених районах, пов'язаних із проведенням гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмана.

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Станом на 17:30 порушень домовленостей не зафіксовано

"Станом на 17.30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3.00 за київським часом, та 4.00 за московським часом", - ідеться в повідомленні.

Режим тиші триватиме до 1 листопада 22.59 год. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін.

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Гуманітарну місію проводять за посередництва Меланії Трамп

Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

"Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", - зауважив Лубінець.

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Що відомо?

  • Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
  • Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
  • Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
  • Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 години 1 листопада.

Автор: 

Лубінець Дмитро (837) Олешки (149) Херсонська область (7080) Херсонський район (1138)
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