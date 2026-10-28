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Гражданские люди погибли во время отключения Starlink/Starshield в результате ударов РФ, - Зеленский

Из-за отключения Starlink гибли мирные жители в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что отключение Starlink и Starshield стало одной из причин гибели мирных жителей во время российских обстрелов.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"Конечно, мирные жители гибли во время отключения Starlink/Starshield. По разным причинам, и это одна из них. Сейчас мы уничтожаем около 90% "шахедов". А когда начались атаки, мы сбивали от 50 до 75–78%. А потом этот показатель снова вернулся к прежним значениям", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что не знает, кто "сказал SpaceX это сделать".

"Возможно, это было их собственное внутреннее решение. Я не знаю, кто принимает решения. Если это SpaceX, то, возможно, Илон. Но если речь идет о ком-то из правительства — я не знаю. У меня нет такой информации. Я знаю только, что технически SpaceX включает и выключает эти системы", — добавил он.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул все на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
  • 24 октября

    в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч.

    Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26333) Starlink (296)
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