Гражданские люди погибли во время отключения Starlink/Starshield в результате ударов РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что отключение Starlink и Starshield стало одной из причин гибели мирных жителей во время российских обстрелов.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Конечно, мирные жители гибли во время отключения Starlink/Starshield. По разным причинам, и это одна из них. Сейчас мы уничтожаем около 90% "шахедов". А когда начались атаки, мы сбивали от 50 до 75–78%. А потом этот показатель снова вернулся к прежним значениям", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что не знает, кто "сказал SpaceX это сделать".

"Возможно, это было их собственное внутреннее решение. Я не знаю, кто принимает решения. Если это SpaceX, то, возможно, Илон. Но если речь идет о ком-то из правительства — я не знаю. У меня нет такой информации. Я знаю только, что технически SpaceX включает и выключает эти системы", — добавил он.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул все на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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