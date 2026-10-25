США возобновили полноценную работу Starlink и обмен разведданными с Украиной, - Зеленский
Украина добилась от США возобновления полноценной работы спутниковой связи Starlink. Кроме того, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные от США.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, передает Цензор.НЕТ.
Снятие скоростных ограничений
По словам главы государства, соответствующие возможности восстановились после переговоров украинской, американской и европейской делегаций в Осло на этой неделе.
Как рассказал президент, возобновление работы спутниковых систем Starlink украинская сторона проверила ночью. По его словам, примерно в 5:20 утра 25 октября Starlinк снова начали работать в полноценном режиме.
Зеленский отметил, что скорость движения возросла до 420 км/ч. Ранее действовали ограничения на уровне 100 миль в час (около 160 км/ч).
"Мы добились нужного результата, мы пришли к тому, что получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня поздравляли друг друга, все рады, что это вернулось", - сказал глава государства.
Возобновление разведданных
Кроме того, по словам Зеленского, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные. В частности, работает система раннего предупреждения (Early Warning), которая предоставляет информацию об угрозе российских баллистических ударов по украинской территории.
"Сегодня я констатирую, что благодаря американцам и нашей команде два вопроса на данный момент сняты", - заявил глава государства.
В то же время, как отметил президент, актуальной остается потребность Украины в ПВО.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.
- 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
- По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
- 24 октября
в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.
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