РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10637 посетителей онлайн
Новости США приостановили помощь и обмен разведданными Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
592 10

США возобновили полноценную работу Starlink и обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

зеленський

Украина добилась от США возобновления полноценной работы спутниковой связи Starlink. Кроме того, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные от США.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Снятие скоростных ограничений

По словам главы государства, соответствующие возможности восстановились после переговоров украинской, американской и европейской делегаций в Осло на этой неделе.

Как рассказал президент, возобновление работы спутниковых систем Starlink украинская сторона проверила ночью. По его словам, примерно в 5:20 утра 25 октября Starlinк снова начали работать в полноценном режиме.

Зеленский отметил, что скорость движения возросла до 420 км/ч. Ранее действовали ограничения на уровне 100 миль в час (около 160 км/ч).

"Мы добились нужного результата, мы пришли к тому, что получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня поздравляли друг друга, все рады, что это вернулось", - сказал глава государства.

Читайте также: Маск объяснил ограничения Starlink: украинские военные нарушили условия использования

Возобновление разведданных

Кроме того, по словам Зеленского, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные. В частности, работает система раннего предупреждения (Early Warning), которая предоставляет информацию об угрозе российских баллистических ударов по украинской территории.

"Сегодня я констатирую, что благодаря американцам и нашей команде два вопроса на данный момент сняты", - заявил глава государства.

В то же время, как отметил президент, актуальной остается потребность Украины в ПВО. 

Читайте также: Украина физически не может использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов вглубь РФ, - Флеш об обвинениях Маска

Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
  • 24 октября

    в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч.

    Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

Читайте также: Маск объяснил, почему запрещает использовать Starlink для наступательных атак: спутники могут стать мишенью для РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (26302) США (30829) Starlink (294) Starshield (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Так шо тепер Маск не мудак???
показать весь комментарий
25.10.2026 20:44 Ответить
+2
Рожева фуфломінга та Смарагдовий піструн Зеленського (довгий).
показать весь комментарий
25.10.2026 20:49 Ответить
+1
Ночью баллистика по мск полетит?
показать весь комментарий
25.10.2026 20:45 Ответить

Загрузка...

 
 