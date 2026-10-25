США возобновили полноценную работу Starlink и обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

Украина добилась от США возобновления полноценной работы спутниковой связи Starlink. Кроме того, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные от США.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, передает Цензор.НЕТ.

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Снятие скоростных ограничений

По словам главы государства, соответствующие возможности восстановились после переговоров украинской, американской и европейской делегаций в Осло на этой неделе.

Как рассказал президент, возобновление работы спутниковых систем Starlink украинская сторона проверила ночью. По его словам, примерно в 5:20 утра 25 октября Starlinк снова начали работать в полноценном режиме.

Зеленский отметил, что скорость движения возросла до 420 км/ч. Ранее действовали ограничения на уровне 100 миль в час (около 160 км/ч).

"Мы добились нужного результата, мы пришли к тому, что получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня поздравляли друг друга, все рады, что это вернулось", - сказал глава государства.

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Возобновление разведданных

Кроме того, по словам Зеленского, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные. В частности, работает система раннего предупреждения (Early Warning), которая предоставляет информацию об угрозе российских баллистических ударов по украинской территории.

"Сегодня я констатирую, что благодаря американцам и нашей команде два вопроса на данный момент сняты", - заявил глава государства.

В то же время, как отметил президент, актуальной остается потребность Украины в ПВО.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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