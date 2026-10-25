США відновили повноцінну роботу Starlink, Starshield та обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Україна домоглася від США відновлення повноцінної роботи супутникового зв’язку Starlink і військової системи Starshield. Також Україна вже три дні отримує повноцінні розвідувальні дані від США.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, передає Цензор.НЕТ.

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Зняття швидкісних обмежень

За словами глави держави, відповідні можливості повернулися після переговорів української, американської та європейської делегацій в Осло цього тижня.

Як розповів президент, відновлення роботи супутникових систем Starlink і Starshield українська сторона перевірила вночі. За його словами, приблизно о 5:20 ранку 25 жовтня Starlink і Starshield знову почали працювати в повноцінному режимі.

Зеленський зазначив, що швидкість руху зросла до 420 км/год. Раніше діяли обмеження на рівні 100 миль на годину (близько 160 км/год).

"Ми маємо правильний результат, ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. Воєначальники сьогодні вітали один одного, що всі щасливі, що це повернулося", - сказав глава держави.

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Поновлення розвідданих

Також, за словами Зеленського, Україна вже три дні отримує повноцінні розвідувальні дані. Зокрема, працює система раннього попередження (Early Warning), яка забезпечує інформацією про загрозу російських балістичних ударів по українській території.

"Я сьогодні констатую, завдяки американцям, нашій команді, що два питання на сьогодні знято", - заявив очільник держави.

Водночас, як зауважив президент, актуальною залишається потреба України в ППО.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

24 жовтня у Міноборони України заявили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив відновлення роботи Starlink для України.

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