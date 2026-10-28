Еврокомиссия знала о запланированном разговоре Стубба, Стере и Путина: важно - сохранять единую позицию, - заявила пресс-секретарь
В Европейской комиссии заранее знали о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в среду, 28 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
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Так, в Еврокомиссии сообщили, что знали о запланированной встрече двух североевропейских лидеров с российским диктатором.
"Да, нас проинформировали до звонка", — сказала пресс-секретарь.
Пиньо уточнила, что беседа Стубба и Стере с Путиным состоялась на двусторонней основе и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.
"Что здесь действительно важно – сохранять единую позицию во время любых бесед с Путиным", – подчеркнула она.
Кроме того, пресс-секретарь отметила, что позиция Еврокомиссии относительно готовности России к мирным переговорам остается неизменной: "К сожалению, мы не видим особой готовности самого Путина участвовать в таких обсуждениях".
Участие Европы в переговорах
Что касается возможного участия представителей Европы в предстоящих переговорах по Украине в Абу-Даби, Пиньо заявила, что на данный момент "у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться".
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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