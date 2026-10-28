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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Еврокомиссия знала о запланированном разговоре Стубба, Стере и Путина: важно - сохранять единую позицию, - заявила пресс-секретарь

Еврокомиссия о разговоре Стубба, Стере и Путина

В Европейской комиссии заранее знали о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в среду, 28 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Так, в Еврокомиссии сообщили, что знали о запланированной встрече двух североевропейских лидеров с российским диктатором.

"Да, нас проинформировали до звонка", — сказала пресс-секретарь.

Пиньо уточнила, что беседа Стубба и Стере с Путиным состоялась на двусторонней основе и стала продолжением встречи в Осло 20 октября.

"Что здесь действительно важно – сохранять единую позицию во время любых бесед с Путиным", – подчеркнула она.

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Кроме того, пресс-секретарь отметила, что позиция Еврокомиссии относительно готовности России к мирным переговорам остается неизменной: "К сожалению, мы не видим особой готовности самого Путина участвовать в таких обсуждениях".

Участие Европы в переговорах

Что касается возможного участия представителей Европы в предстоящих переговорах по Украине в Абу-Даби, Пиньо заявила, что на данный момент "у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться".

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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