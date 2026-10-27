Путин во время разговора со Стуббом и Стере "читал лекции" об истории славян, а не обсуждал мир в Украине, - FT

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября большую часть времени рассказывал о средневековой славянской истории, а не о возможности прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех осведомлённых собеседников, передает Цензор.НЕТ.

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Разговор длился 90 минут

По данным издания, это первый разговор Путина с кем-либо из европейских союзников Украины с июля прошлого года, когда он беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Изначально разговор планировали на менее чем полчаса, но он длился 90 минут, рассказал Стубб финским СМИ.

По словам трех собеседников FT, вместо того чтобы обсуждать ключевые вопросы завершения войны, Путин "устроил" скандинавским лидерам длинную речь о том, что в Кремле называют "первопричинами конфликта". Вопрос немедленного прекращения огня, который является главным требованием Украины, почти не обсуждался, добавили они.

Один из собеседников рассказал, что лидеры скандинавских стран решили не перебивать Путина, чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой.

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Исторические навязчивые идеи Путина

FT напоминает, что исторические увлечения Путина стали одним из ключевых факторов вторжения, которое он приказал начать в феврале 2022 года, через несколько дней после часовой телевизионной речи. В августе прошлого года он столь же долго рассказывал о средневековых славянских правителях во время неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

В прошлый четверг Путин сослался на "новейшие генетические исследования", которые, по его утверждению, показали, что "это один народ, россияне и украинцы [...] Так сложилась история исторической России, таковы сегодняшние реалии".

Что сказали Стубб и Стере

В совместном заявлении Стубб и Стере сообщили, что хотели "непосредственно донести сообщение о предстоящих переговорах, чтобы помочь положить конец войне". Эти переговоры запланированы в Абу-Даби в ноябре. Они станут первыми между Украиной и Россией с февраля и будут посвящены будущим гарантиям безопасности после завершения войны.

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"Беседа была откровенной и содержательной. Мы - соседи России. Результат этой войны напрямую повлияет на нашу и более широкую европейскую безопасность. Завершение войны требует прямых переговоров", - сказал Стубб.

Согласно заявлению Кремля, Путин подчеркнул, что "справедливое долгосрочное мирное урегулирование возможно лишь при условии полного и безусловного учета "законных интересов" России". Он также выступил против "конфронтационной политики стран ЕС и НАТО, которая затягивает конфликт". В Кремле дали понять, что Путин не готов отказаться от жестких требований, которые Украина называет капитуляцией.

После разговора с Путиным Стубб и Стере позвонили Зеленскому. Он написал в X, что они "четко дали понять российскому лидеру: нужны реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры".

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Решение Норвегии и Финляндии поговорить с Путиным вызвало возражения других стран региона, которые считают, что Европа должна быть единой в любых контактах с Москвой. Стубб и Стере отметили, что "не выступали от имени Европы в целом".

Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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