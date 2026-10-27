Путін під час розмови зі Стуббом і Стере "читав лекції" про історію слов’ян, а не обговорював мир в Україні, - FT

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере 27 жовтня більшу частину часу розповідав про середньовічну слов'янську історію, а не можливість припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Дзвінок тривав 90 хвилин

За даними видання, це перша розмова Путіна з будь-ким із європейських союзників України від липня минулого року, коли він розмовляв із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Спершу розмову планували менш як на пів години, але вона тривала 90 хвилин, розповів Стубб фінським медіа.

За словами трьох співрозмовників FT, замість того, щоб обговорювати ключові питання завершення війни, Путін "влаштував" нордичним лідерам довгу промову про те, що в Кремлі називають "першопричинами конфлікту". Питання негайного припинення вогню, яке є головною вимогою України, майже не обговорювали, додали вони.

Один зі співрозмовників розповів, що нордичні лідери вирішили не перебивати Путіна, щоб зрозуміти, наскільки серйозно він налаштований на діалог із Європою.

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Історичні одержимості Путіна

FT нагадує, що історичні фіксації Путіна стали одним із ключових чинників вторгнення, яке він наказав розпочати в лютому 2022 року, за кілька днів після годинної телевізійної промови. У серпні минулого року він так само довго розповідав про середньовічних слов'янських правителів під час невдалого саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Минулого четверга Путін посилався на "найновіші генетичні дослідження", які, за його твердженням, показали, що "це один народ, росіяни й українці [...] Так склалася історія історичної Росії, такі сьогоднішні реалії".

Що сказали Стубб і Стере

У спільній заяві Стубб і Стере повідомили, що хотіли "безпосередньо донести повідомлення щодо майбутніх переговорів, щоб допомогти завершити війну". Ці переговори заплановані в Абу-Дабі в листопаді. Вони стануть першими між Україною та Росією з лютого й будуть присвячені майбутнім гарантіям безпеки після завершення війни.

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"Розмова була відвертою та змістовною. Ми — сусіди Росії. Результат цієї війни безпосередньо вплине на нашу та ширшу європейську безпеку. Завершення війни вимагає прямих обговорень", — сказав Стубб.

За заявою Кремля, Путін підкреслив, що "справедливе довгострокове мирне врегулювання можливе лише за умови повного й безумовного врахування "законних інтересів" Росії". Він також виступив проти "конфронтаційної політики країн ЄС і НАТО, яка затягує конфлікт". У Кремлі дали зрозуміти, що Путін не готовий відмовитися від жорстких вимог, які Україна називає капітуляцією.

Після розмови з Путіним Стубб і Стере зателефонували Зеленському. Він написав в X, що вони "чітко дали зрозуміти російському лідерові: потрібні реальні кроки з деескалації щодо нашої енергетики та інфраструктури".

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Рішення Норвегії та Фінляндії поговорити з Путіним викликало заперечення інших країн регіону, які вважають, що Європа має бути єдиною у будь-яких контактах із Москвою. Стубб і Стере зазначили, що "не говорили від імені Європи загалом".

Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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