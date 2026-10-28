Єврокомісія знала про заплановану розмову Стуба, Стере та Путіна: важливо - зберігати єдине послання, - речниця

У Європейській комісії заздалегідь знали про телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у середу, 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду".

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Подробиці

Так у Єврокомісії повідомили, що знали про запланований контакт двох північноєвропейських лідерів із російським диктатором.

"Так, нас повідомили до дзвінка", – сказала речниця.

Піньо уточнила, що розмова Стубба і Стере з Путіним відбулася на двосторонній основі та стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня.

"Що тут справді важливо – зберігати єдине послання під час будь-яких розмов із Путіним", – наголосила вона.

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Крім того, речниця зауважила, що позиція Єврокомісії щодо готовності Росії до мирних переговорів залишається незмінною: "На жаль, ми не бачимо особливої готовності самого Путіна брати участь у таких обговореннях".

Участь Європи в переговорах

Стосвно можливої участі представників Європи в майбутніх переговорах щодо України в Абу-Дабі Піньо заявила, що наразі "ми не маємо додаткової інформації, якою могли б поділитися".

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