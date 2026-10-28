Стере про мету розмови з Путіним: Війна не має тривати нескінченно місяцями

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере виступив на захист розмови з диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Подробиці

За його словами, вчорашній дзвінок мав на меті забезпечити, щоб Путін почув як європейські, так і американські погляди.

"Ми (Стубб і я) зосередилися на майбутньому - на тому, що має статися, щоб ця війна не тривала нескінченно місяцями, а люди не гинули… і знайти рішення стає ще складніше", - сказав Стере.

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На його думку, Путін навряд чи змінить свою думку.

"Але він дуже чітко чує нашу позицію. Я стурбований тим, що деякі з цих повідомлень не доходять до нього, коли з ним розмовляють американці", - додав прем'єр Норвегії.

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Норвегія, за словами Сетере, прагнула запровадити кроки деескалації, такі як припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Росії та Україні, зупинення ударів по суднах, що експортують українське зерно, та проведення обміну військовополоненими.

На запитання, чи може бути мир без того, щоб Україна поступилася територією, Стере відповів:

"Україна ніколи не підпише угоду, яка визнає, що вона втратила території, але чи зможе вона сприймати нинішню лінію фронту як реальність і як відправну точку - це вже інше питання. А головне питання полягає в тому, які гарантії безпеки можуть бути надані країні (Україні) після укладення мирної угоди? Путін визнає, що це головне питання".

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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