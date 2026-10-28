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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Стере о цели разговора с Путиным: Война не должна длиться бесконечно месяцами

Стере прокомментировал разговор с Путиным и назвал цель

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил в защиту своего разговора с диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Подробности

По его словам, вчерашний звонок имел целью обеспечить, чтобы Путин услышал как европейские, так и американские точки зрения.

"Мы (Стубб и я) сосредоточились на будущем — на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, а люди не гибли… и найти решение становится еще сложнее", — сказал Стере.

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По его мнению, Путин вряд ли изменит свою точку зрения.

"Но он очень четко слышит нашу позицию. Я обеспокоен тем, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда с ним разговаривают американцы", — добавил премьер Норвегии.

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Норвегия, по словам Стере, стремилась внедрить меры по деэскалации, такие как прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в России и Украине, прекращение ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, и проведение обмена военнопленными.

На вопрос, возможен ли мир без того, чтобы Украина уступила территорию, Сетере ответил:

"Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территории, но сможет ли она воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку — это уже другой вопрос. А главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены стране (Украине) после заключения мирного соглашения? Путин признает, что это главный вопрос".

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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Автор: 

путин владимир (22084) Стёре Йонас Гар (70)
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Топ комментарии
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"...Війна не має тривати нескінченно місяцями..." - А путін про це знає?
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28.10.2026 12:59 Ответить
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Війна може тривати до смерті Пуйла, в кращому випадку до перебування президентом США трампа - а це ще два роки.
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28.10.2026 13:02 Ответить
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він не тільки чує, але й достатньо відкрито кладе на всі стурбованості та думки Європи... поки не отримає по пиці так, що кісток не збере, вимоги будуть лише зростати. тезіс про межі нати 1997 року чули вже? завтра скаже, що маєте роззброїтись та розтягнути булки. для нього війна - це стан, з якого немає позитивного виходу...
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28.10.2026 13:05 Ответить

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