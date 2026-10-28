Стере о цели разговора с Путиным: Война не должна длиться бесконечно месяцами
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил в защиту своего разговора с диктатором Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Подробности
По его словам, вчерашний звонок имел целью обеспечить, чтобы Путин услышал как европейские, так и американские точки зрения.
"Мы (Стубб и я) сосредоточились на будущем — на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, а люди не гибли… и найти решение становится еще сложнее", — сказал Стере.
По его мнению, Путин вряд ли изменит свою точку зрения.
"Но он очень четко слышит нашу позицию. Я обеспокоен тем, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда с ним разговаривают американцы", — добавил премьер Норвегии.
Норвегия, по словам Стере, стремилась внедрить меры по деэскалации, такие как прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в России и Украине, прекращение ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, и проведение обмена военнопленными.
На вопрос, возможен ли мир без того, чтобы Украина уступила территорию, Сетере ответил:
"Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территории, но сможет ли она воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку — это уже другой вопрос. А главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены стране (Украине) после заключения мирного соглашения? Путин признает, что это главный вопрос".
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль