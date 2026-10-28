Стере о цели разговора с Путиным: Война не должна длиться бесконечно месяцами

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил в защиту своего разговора с диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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По его словам, вчерашний звонок имел целью обеспечить, чтобы Путин услышал как европейские, так и американские точки зрения.

"Мы (Стубб и я) сосредоточились на будущем — на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, а люди не гибли… и найти решение становится еще сложнее", — сказал Стере.

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По его мнению, Путин вряд ли изменит свою точку зрения.

"Но он очень четко слышит нашу позицию. Я обеспокоен тем, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда с ним разговаривают американцы", — добавил премьер Норвегии.

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Норвегия, по словам Стере, стремилась внедрить меры по деэскалации, такие как прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в России и Украине, прекращение ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, и проведение обмена военнопленными.

На вопрос, возможен ли мир без того, чтобы Украина уступила территорию, Сетере ответил:

"Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территории, но сможет ли она воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку — это уже другой вопрос. А главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены стране (Украине) после заключения мирного соглашения? Путин признает, что это главный вопрос".

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Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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