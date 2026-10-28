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Новости Переговоры с Путиным
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Павел и Стубб обсудили общую позицию Европы по поводу мирных переговоров об Украине

Президенты Чехии и Финляндии Петр Павел и Александр Стубб

Президенты Чехии и Финляндии Петр Павел и Александр Стубб обсудили подготовку совместной позиции европейских стран в отношении возможных мирных переговоров по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Чехии, переданном "Укринформу".

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Павел и Стубб обсудили общий подход Европы

Во время телефонного разговора лидеры обсудили недавнюю беседу президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Особое внимание уделили тому, как европейским странам выработать общую позицию в отношении возможных мирных переговоров.

"Результатом таких переговоров должны стать надежные гарантии безопасности как для Украины, так и для Европы", — подчеркнули в канцелярии президента Чехии.

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Европейские лидеры выступили за продолжение диалога

Петр Павел и Александр Стубб согласились, что диалог необходимо продолжать с участием всех заинтересованных сторон. Для этого могут использоваться различные форматы переговоров.

Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
  • В Европейской комиссии сообщили, что заранее знали о телефонных переговорах.

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