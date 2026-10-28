Павел и Стубб обсудили общую позицию Европы по поводу мирных переговоров об Украине
Президенты Чехии и Финляндии Петр Павел и Александр Стубб обсудили подготовку совместной позиции европейских стран в отношении возможных мирных переговоров по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Чехии, переданном "Укринформу".
Павел и Стубб обсудили общий подход Европы
Во время телефонного разговора лидеры обсудили недавнюю беседу президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.
Особое внимание уделили тому, как европейским странам выработать общую позицию в отношении возможных мирных переговоров.
"Результатом таких переговоров должны стать надежные гарантии безопасности как для Украины, так и для Европы", — подчеркнули в канцелярии президента Чехии.
Европейские лидеры выступили за продолжение диалога
Петр Павел и Александр Стубб согласились, что диалог необходимо продолжать с участием всех заинтересованных сторон. Для этого могут использоваться различные форматы переговоров.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
- В Европейской комиссии сообщили, что заранее знали о телефонных переговорах.
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