Павел і Стубб обговорили спільну позицію Європи щодо мирних переговорів про Україну

Президенти Чехії та Фінляндії Петр Павел і Александр Стубб обговорили підготовку спільної позиції європейських країн щодо можливих мирних переговорів про Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Чехії, переданому Укрінформу.

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Павел і Стубб обговорили спільний підхід Європи

Під час телефонної розмови лідери обговорили нещодавню бесіду президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окрему увагу приділили тому, як європейським країнам виробити спільну позицію щодо можливих мирних переговорів.

"Результатом таких переговорів мають стати надійні гарантії безпеки як для України, так і для Європи", — підкреслили в канцелярії президента Чехії.

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Європейські лідери виступили за продовження діалогу

Петр Павел і Александр Стубб погодилися, що діалог потрібно продовжувати за участі всіх зацікавлених сторін. Для цього можуть використовувати різні формати переговорів.

Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

У Європейській комісії повідомили, що заздалегідь знали про телефоні перемовини.

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