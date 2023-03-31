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"Как в своем доме жили..." События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах
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+23 Sergey Osadchy #516630
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+13 Олександр Кирик
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Був колись такий анекдот:
Мама пише синові в тюрму:" Синочку, ну що ти наробив. Мене на старість одну лишив. Он весна йде, а город некопаний".
Син відповідає "Та що поробиш, мамо - така доля. Але як будете город копати - викопаєте мою гвинтівку. Не чіпайте - вона змащена і в ганчірці - назад закопайте"
Мати пише: "Дякую тобі синочку. Приїхала міліція -весь город перекопала!"
- "Та нема за що, мамо, - допомогаю, як можу".
Мафия процветала
Когда воля появилась
Главарей мафии арестовали за несколько дней
Они сидели в суде ТОЛПОЙ
Никакая мафия ,в том числе и церковная
Не может противостоять
Государственной машине
Априори