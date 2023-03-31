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"Как в своем доме жили..." События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 01

Смотрите также: "Никто их за бороды оттуда не будет вытаскивать", - Данилов о духовенстве УПЦ МП, отказывающемся покидать Лавру. ВИДЕО

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 02

Читайте также: Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя и пустят комиссию в Лавру, - Ткаченко

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 03

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 04

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 05

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 06

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 08

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт обратился в полицию, потому что комиссию не пустили в Лавру

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию заповедника. ВИДЕО

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 11

Также читайте: Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры состоится в три этапа, до 1 мая церковные деятели должны вернуть 80 объектов, - Минкульт

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 12

Как в своем доме жили... События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах 13

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Лавра (421) политика (6957) УПЦ МП (1561) фотожаба (14376)


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Топ комментарии
+23
Про картину Порошенка зачот .
Був колись такий анекдот:
Мама пише синові в тюрму:" Синочку, ну що ти наробив. Мене на старість одну лишив. Он весна йде, а город некопаний".
Син відповідає "Та що поробиш, мамо - така доля. Але як будете город копати - викопаєте мою гвинтівку. Не чіпайте - вона змащена і в ганчірці - назад закопайте"
Мати пише: "Дякую тобі синочку. Приїхала міліція -весь город перекопала!"
- "Та нема за що, мамо, - допомогаю, як можу".
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31.03.2023 16:57
+13
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31.03.2023 18:28
+8
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31.03.2023 17:17
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31.03.2023 16:43 Ответить
На третій фотографії як його взагалі з печер виманили, мабуть тульскім пряником?
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31.03.2023 16:45 Ответить
На 3 фото вона
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31.03.2023 19:16 Ответить
Жили не тужили - тепер треба почесати рєпу -- прикинути хто куди .
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31.03.2023 16:47 Ответить
Не хочу уезжать из Лавры! Тут так класно, все по домашнєму.
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31.03.2023 16:48 Ответить
Так 3 фото
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31.03.2023 19:17 Ответить
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31.03.2023 16:48 Ответить
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31.03.2023 16:50 Ответить
Про картину Порошенка зачот .
Був колись такий анекдот:
Мама пише синові в тюрму:" Синочку, ну що ти наробив. Мене на старість одну лишив. Он весна йде, а город некопаний".
Син відповідає "Та що поробиш, мамо - така доля. Але як будете город копати - викопаєте мою гвинтівку. Не чіпайте - вона змащена і в ганчірці - назад закопайте"
Мати пише: "Дякую тобі синочку. Приїхала міліція -весь город перекопала!"
- "Та нема за що, мамо, - допомогаю, як можу".
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31.03.2023 16:57 Ответить
Пузато-бородатый обменный фонд. Для спасения наших пленных... Курс обмена 1:10, а самые жирные мерседесы - 1:100...
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31.03.2023 17:07 Ответить
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31.03.2023 17:17 Ответить
Ти дивись - і не подзвонить ніхто, що типу замінована)) Вмить би всіх винесли під жирні рученькі.
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31.03.2023 17:20 Ответить
Пока в Италии не было политической воли
Мафия процветала
Когда воля появилась
Главарей мафии арестовали за несколько дней
Они сидели в суде ТОЛПОЙ
Никакая мафия ,в том числе и церковная
Не может противостоять
Государственной машине
Априори
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31.03.2023 17:41 Ответить
Отрубить им в Лавре свет , газ, как єто делали их кураторы с ФСБ по всей Украине, оцепить полицией всех выпускать під обшук, и никого не впускать и все пусть поголодают им полезно. И не надо об єто гавно руки марать.
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31.03.2023 17:42 Ответить
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31.03.2023 18:28 Ответить
всі, це хто? кому та муть, взагалі потрібна???
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31.03.2023 20:03 Ответить
Як би у нас була би влада,то ці матеріали не змогли би там пробути і трьох хвилин,перша хвилина в далеких печерах вирити яму,друга хвилина покидати їх туди,третя хвилина,зрівняти з поверхнею,і все виріщення проблеми.
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31.03.2023 20:16 Ответить
ещё раз: сдать Лавру в аренду полку АЗОВ
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01.04.2023 09:23 Ответить
 
 