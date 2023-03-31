"Как в своем доме жили..." События вокруг Киево-Печерской лавры в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Смотрите также: "Никто их за бороды оттуда не будет вытаскивать", - Данилов о духовенстве УПЦ МП, отказывающемся покидать Лавру. ВИДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя и пустят комиссию в Лавру, - Ткаченко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о передаче в пользование УПЦ МП зданий Лавры утратило силу, - Кабмин

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт обратился в полицию, потому что комиссию не пустили в Лавру

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию заповедника. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО

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