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Апелляционный суд рассматривает изменение меры пресечения полковнику Червинскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевском апелляционном суде проходит судебное заседание по делу полковника Романа Червинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня суд рассматривает изменение меры пресечения Роману Червинскому.

Судьи объявили о самоотводе.

Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судей, рассматривающих дело Червинского, определяют в "ручном режиме", - адвокат Глоба

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Читайте: Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

суд (25137) Червинский Роман (142)


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Топ комментарии
+26
Мені інше цікаво,а вони не бояться,що людина типу Червінського,яка зуміла на окупованих територіях знайти і вивезти Цемаха в Україну,може колись оцими зайнятись?Це не просто якийсь там хлопчик,це суперспец!
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14.03.2024 16:59
+22
СОРОМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ,
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
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14.03.2024 17:23
+17
зараз вгадаю. продовжать утримання під вартою? всі ці суддішки мають висіти на стовпах.
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14.03.2024 16:59
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Зеля вже звонив судді ?
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14.03.2024 16:56 Ответить
Злодій Кирило Тимошенко сів ... Але не на в'язничні нари, а у чергове тепле владне крісло. Джерело:
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14.03.2024 18:11 Ответить
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ -оце подати до суду про зраду
https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html

.....................

ЗВІДКИ РАШИСТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО?

Тут вже списати все на недолугого співробітника Пентагону точно не вийде.
...

для прийняття рішення щодо непридатності до військової служби генерала Залужного повинні бути ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПІДСТАВИ.

Тут не обійдешся простим захворюванням під час проходження військової служби.

Вочевидь, що в умовах війни такою підставою може бути лише ПОРАНЕННЯ

Йдемо далі.

Якщо генерала Залужного було поранено, то про цей факт не міг не знати президент Зеленський.

Тому, коли він отримав рапорт на звільнення з військової служби, то йому довелося пережити дуже неприємні хвилини.

Адже не підписати рапорт він не міг.

Є підстава - рішення ВЛК.

Причому, АБСОЛЮТНО ЗАКОННЕ.

А якщо підписати, то генерал Залужний опиняється у вільному плаванні.

Адже тепер він не пов'язаний обов'язками військової служби і його не можна буде тримати в розпорядженні міністра оборони, як це зараз робить президент з генералами Кривоносом, Марченком і десятками інших досвідчених військових, які не потрібні країні в умовах війни, бо вони не подобаються Верховному Головнокомандувачу.
................

Читаємо статтю - й питання до Навеличнішого Мародера при менеджерах від ФСБ
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14.03.2024 18:23 Ответить
Украінє нужни танчікі - Зеленський 10 років тому

https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A

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14.03.2024 18:33 Ответить
АРМАВІР ...БАНИЙ ТЕРМОСОМ ЗЕшкварений Батьківщину-матір порнорактрисою найменувавший ...
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14.03.2024 18:57 Ответить
Мені інше цікаво,а вони не бояться,що людина типу Червінського,яка зуміла на окупованих територіях знайти і вивезти Цемаха в Україну,може колись оцими зайнятись?Це не просто якийсь там хлопчик,це суперспец!
показать весь комментарий
14.03.2024 16:59 Ответить
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14.03.2024 17:04 Ответить
зараз вгадаю. продовжать утримання під вартою? всі ці суддішки мають висіти на стовпах.
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14.03.2024 16:59 Ответить
і не тільки вони
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14.03.2024 17:06 Ответить
Після того як здали Петріоти і гвинтокрили судити можуть тільки якісь недальновидні поци. Тому і самовідвід.
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14.03.2024 17:07 Ответить
судді-с.ки, відпустіть Червінського, бо згодом сядете замість нього (чи здохнете випадково - у зелених гнид є безліч варіантів) - і вже по закону, а не за телефонним дзвінком від крота кремля - дермака.. чи воно вам треба?
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14.03.2024 17:01 Ответить
доки суддів не знайдуть повішеними - будуть продовжувати це знущання. правда, потім теж ситуація не зміниться - почнуть хворіти і брати самовідвід/, а Герой і далі буде за гратами....

зелена шушера взяла країну в заручники і згвалтувала всі державні інституції. по факту держави вже немає ....наголосували, довбойоби???
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14.03.2024 17:04 Ответить
випавшими з вікна, теж непоганий варіант для справедливого правосуддя!
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14.03.2024 17:07 Ответить
їм покуй!!!!
у них є команда тримати під вартою
що вони успішно роблять
і не лише Червінський та Дудін
звільнено або переведено хузнакуда більше 20 генералів на чолі з Залужним та шапталою
починалось все з Кривоноса, Марченка, Бурби
план кремля досі ніхто не відміняв
амбіції карликів вище здорового глузду
власні інтереси вищі за державні
своє оточення дорожче життя сотень тисяч українців
от така вона, жага до влади та грошей
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14.03.2024 17:12 Ответить
А нікому не здається що це просто подразнення провокація на отой МАЙДАН якого ФСБешні раби-менеджери Зеленського чекають? Або як мінімум тестують українців ...
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14.03.2024 19:08 Ответить
вже всім кажеться, крім тих хто коло корита та у владі...
таких як Червінський вже 30-40,
не всі на нарах але питання часу
а закони через коліно
а мусара незаконні, та приватні
тцк хузнахто теж з едрпоу
кабмін, ОПа хрензна якого походження.
все що робить зе, а це все робить він бо кругом саме його люди,
направлене на бунти, переворот, революцію
бо як інакше пояснити??
землю не чіпали майже 30 років, прийшло мурло і без референдуму продало.
яник не робив такого беспрєдєлу...
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14.03.2024 19:28 Ответить
Це звичайна тактика ЗЕбанутої срані, яку тупе бидло в 19 році привело до влади і посадило на шию Україні. Тільки ЗЕбануті даром мріють, що вони впіймали Бога за бороду. Після нашої перемоги над кацапнею з них спитають за все. Зазвичай судять патріотів, які на ділі показали що вони патріоти. Згадайте генерала Марченка, якого ЗЕбануте бидло хотіло загратуватиґ. і за якого Порох вніс в суд грошову заставу. Не вийшло у ЗЕбанутих, і цей самий Марченко врятував Миколаїв і закрив кацапні дорогу на Одесу. А там все було готово до здачі Миколаева кацапам. Так само, як Херсона. А потім пряма дорога кацапні на Одесу і Молдову. Як і обіцяла ЗЕбанута срань *****. 4 мости і 6 дамб ЗЕбануті розмінували на Чонгарі і відкрили кацапам дорогу до захоплення всього півдня.
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14.03.2024 17:18 Ответить
СОРОМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ,
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
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14.03.2024 17:23 Ответить
А Кірушка Тимошенко разом з УМЕРОВИМ фортифікацію ВЕЕЕЕЕЛІІІКУ грабуватимуть ...
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14.03.2024 18:04 Ответить
РАДНИК бувшого Ахметівського спеца менеджера Умєрова неЛюся, а Кирило Тимошенко ні за що не відповідатиме на крадівництві на Великих фортифікаціях-


Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
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14.03.2024 18:09 Ответить
Генерал-полковник Червінський має очолити комісію із необмеженими повноваженнями щодо нейтралізації внутрішніх ворогів України, на кшталт фонда Візенталя.
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14.03.2024 17:34 Ответить
Щоб ви поздихали Зелені суки ! Безуглу - на фронт замість Залужного!
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14.03.2024 17:36 Ответить
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14.03.2024 18:25 Ответить
КОЛИ СУДИТИМУТЬ ОЦИХ ДВОХ ********* - тільки після ще одних зрадницьких перемовин про мир судом військових з фронту?
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14.03.2024 18:26 Ответить
зелені судді це ніхто і звати їх ніяк. але головні і продажні зеленої влади- татаров, дєрьмак, зеленський 1000%.
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14.03.2024 18:28 Ответить
Та звільнить вже Червинського, а на йо місце посадіть тих чмирів прокурорів які виконували замовлення!!! Це бу справедливо!!!
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14.03.2024 18:51 Ответить
Як ці мляді вже задрали.
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14.03.2024 19:19 Ответить
Який сором. І вони ще мріють про український моссад. Он де ваш моссад сидить
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14.03.2024 21:12 Ответить
Сором, це дуже брудна та замовна справа.
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14.03.2024 21:30 Ответить
Патріоту України Червинському свободу !!!!
А Пороху ще раз спасибі за "Люстрацію" і за те що зараз риги і їх судді керують Україною.
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15.03.2024 01:07 Ответить
 
 