Апелляционный суд рассматривает изменение меры пресечения полковнику Червинскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киевском апелляционном суде проходит судебное заседание по делу полковника Романа Червинского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня суд рассматривает изменение меры пресечения Роману Червинскому.
Судьи объявили о самоотводе.
Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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ЗВІДКИ РАШИСТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО?
Тут вже списати все на недолугого співробітника Пентагону точно не вийде.
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для прийняття рішення щодо непридатності до військової служби генерала Залужного повинні бути ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПІДСТАВИ.
Тут не обійдешся простим захворюванням під час проходження військової служби.
Вочевидь, що в умовах війни такою підставою може бути лише ПОРАНЕННЯ
Йдемо далі.
Якщо генерала Залужного було поранено, то про цей факт не міг не знати президент Зеленський.
Тому, коли він отримав рапорт на звільнення з військової служби, то йому довелося пережити дуже неприємні хвилини.
Адже не підписати рапорт він не міг.
Є підстава - рішення ВЛК.
Причому, АБСОЛЮТНО ЗАКОННЕ.
А якщо підписати, то генерал Залужний опиняється у вільному плаванні.
Адже тепер він не пов'язаний обов'язками військової служби і його не можна буде тримати в розпорядженні міністра оборони, як це зараз робить президент з генералами Кривоносом, Марченком і десятками інших досвідчених військових, які не потрібні країні в умовах війни, бо вони не подобаються Верховному Головнокомандувачу.
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Читаємо статтю - й питання до Навеличнішого Мародера при менеджерах від ФСБ
https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A
зелена шушера взяла країну в заручники і згвалтувала всі державні інституції. по факту держави вже немає ....наголосували, довбойоби???
у них є команда тримати під вартою
що вони успішно роблять
і не лише Червінський та Дудін
звільнено або переведено хузнакуда більше 20 генералів на чолі з Залужним та шапталою
починалось все з Кривоноса, Марченка, Бурби
план кремля досі ніхто не відміняв
амбіції карликів вище здорового глузду
власні інтереси вищі за державні
своє оточення дорожче життя сотень тисяч українців
от така вона, жага до влади та грошей
таких як Червінський вже 30-40,
не всі на нарах але питання часу
а закони через коліно
а мусара незаконні, та приватні
тцк хузнахто теж з едрпоу
кабмін, ОПа хрензна якого походження.
все що робить зе, а це все робить він бо кругом саме його люди,
направлене на бунти, переворот, революцію
бо як інакше пояснити??
землю не чіпали майже 30 років, прийшло мурло і без референдуму продало.
яник не робив такого беспрєдєлу...
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.
Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
А Пороху ще раз спасибі за "Люстрацію" і за те що зараз риги і їх судді керують Україною.