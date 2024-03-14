Апеляційний суд розглядає зміну запобіжного заходу полковнику Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Київському апеляційному суді триває судове засідання у справі полковника Романа Червінського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сьогодні суд розглядає зміну запобіжного заходу Роману Червінському.
Судді оголосили про самовідвід.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
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ЗВІДКИ РАШИСТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО?
Тут вже списати все на недолугого співробітника Пентагону точно не вийде.
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для прийняття рішення щодо непридатності до військової служби генерала Залужного повинні бути ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПІДСТАВИ.
Тут не обійдешся простим захворюванням під час проходження військової служби.
Вочевидь, що в умовах війни такою підставою може бути лише ПОРАНЕННЯ
Йдемо далі.
Якщо генерала Залужного було поранено, то про цей факт не міг не знати президент Зеленський.
Тому, коли він отримав рапорт на звільнення з військової служби, то йому довелося пережити дуже неприємні хвилини.
Адже не підписати рапорт він не міг.
Є підстава - рішення ВЛК.
Причому, АБСОЛЮТНО ЗАКОННЕ.
А якщо підписати, то генерал Залужний опиняється у вільному плаванні.
Адже тепер він не пов'язаний обов'язками військової служби і його не можна буде тримати в розпорядженні міністра оборони, як це зараз робить президент з генералами Кривоносом, Марченком і десятками інших досвідчених військових, які не потрібні країні в умовах війни, бо вони не подобаються Верховному Головнокомандувачу.
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Читаємо статтю - й питання до Навеличнішого Мародера при менеджерах від ФСБ
https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A
зелена шушера взяла країну в заручники і згвалтувала всі державні інституції. по факту держави вже немає ....наголосували, довбойоби???
у них є команда тримати під вартою
що вони успішно роблять
і не лише Червінський та Дудін
звільнено або переведено хузнакуда більше 20 генералів на чолі з Залужним та шапталою
починалось все з Кривоноса, Марченка, Бурби
план кремля досі ніхто не відміняв
амбіції карликів вище здорового глузду
власні інтереси вищі за державні
своє оточення дорожче життя сотень тисяч українців
от така вона, жага до влади та грошей
таких як Червінський вже 30-40,
не всі на нарах але питання часу
а закони через коліно
а мусара незаконні, та приватні
тцк хузнахто теж з едрпоу
кабмін, ОПа хрензна якого походження.
все що робить зе, а це все робить він бо кругом саме його люди,
направлене на бунти, переворот, революцію
бо як інакше пояснити??
землю не чіпали майже 30 років, прийшло мурло і без референдуму продало.
яник не робив такого беспрєдєлу...
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.
Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
А Пороху ще раз спасибі за "Люстрацію" і за те що зараз риги і їх судді керують Україною.