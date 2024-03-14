УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8727 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 993 32

Апеляційний суд розглядає зміну запобіжного заходу полковнику Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київському апеляційному суді триває судове засідання у справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні суд розглядає зміну запобіжного заходу Роману Червінському.

Судді оголосили про самовідвід.

Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським
Суд над Романом Червінським

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддів, які розглядатимуть справу Червінського, визначають у "ручному режимі", - адвокат Глоба

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте: Сьогодні відбувся допит Червінського у "справі про шахрайство". Слідчий визнав недолугість підозри, - адвокат Глоба

Автор: 

суд (11734) Червінський Роман (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Мені інше цікаво,а вони не бояться,що людина типу Червінського,яка зуміла на окупованих територіях знайти і вивезти Цемаха в Україну,може колись оцими зайнятись?Це не просто якийсь там хлопчик,це суперспец!
показати весь коментар
14.03.2024 16:59
+22
СОРОМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ,
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
показати весь коментар
14.03.2024 17:23
+17
зараз вгадаю. продовжать утримання під вартою? всі ці суддішки мають висіти на стовпах.
показати весь коментар
14.03.2024 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля вже звонив судді ?
показати весь коментар
14.03.2024 16:56 Відповісти
Злодій Кирило Тимошенко сів ... Але не на в'язничні нари, а у чергове тепле владне крісло. Джерело:
показати весь коментар
14.03.2024 18:11 Відповісти
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ -оце подати до суду про зраду
https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html

.....................

ЗВІДКИ РАШИСТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО?

Тут вже списати все на недолугого співробітника Пентагону точно не вийде.
...

для прийняття рішення щодо непридатності до військової служби генерала Залужного повинні бути ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПІДСТАВИ.

Тут не обійдешся простим захворюванням під час проходження військової служби.

Вочевидь, що в умовах війни такою підставою може бути лише ПОРАНЕННЯ

Йдемо далі.

Якщо генерала Залужного було поранено, то про цей факт не міг не знати президент Зеленський.

Тому, коли він отримав рапорт на звільнення з військової служби, то йому довелося пережити дуже неприємні хвилини.

Адже не підписати рапорт він не міг.

Є підстава - рішення ВЛК.

Причому, АБСОЛЮТНО ЗАКОННЕ.

А якщо підписати, то генерал Залужний опиняється у вільному плаванні.

Адже тепер він не пов'язаний обов'язками військової служби і його не можна буде тримати в розпорядженні міністра оборони, як це зараз робить президент з генералами Кривоносом, Марченком і десятками інших досвідчених військових, які не потрібні країні в умовах війни, бо вони не подобаються Верховному Головнокомандувачу.
................

Читаємо статтю - й питання до Навеличнішого Мародера при менеджерах від ФСБ
показати весь коментар
14.03.2024 18:23 Відповісти
Украінє нужни танчікі - Зеленський 10 років тому

https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A

показати весь коментар
14.03.2024 18:33 Відповісти
АРМАВІР ...БАНИЙ ТЕРМОСОМ ЗЕшкварений Батьківщину-матір порнорактрисою найменувавший ...
показати весь коментар
14.03.2024 18:57 Відповісти
Мені інше цікаво,а вони не бояться,що людина типу Червінського,яка зуміла на окупованих територіях знайти і вивезти Цемаха в Україну,може колись оцими зайнятись?Це не просто якийсь там хлопчик,це суперспец!
показати весь коментар
14.03.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 17:04 Відповісти
зараз вгадаю. продовжать утримання під вартою? всі ці суддішки мають висіти на стовпах.
показати весь коментар
14.03.2024 16:59 Відповісти
і не тільки вони
показати весь коментар
14.03.2024 17:06 Відповісти
Після того як здали Петріоти і гвинтокрили судити можуть тільки якісь недальновидні поци. Тому і самовідвід.
показати весь коментар
14.03.2024 17:07 Відповісти
судді-с.ки, відпустіть Червінського, бо згодом сядете замість нього (чи здохнете випадково - у зелених гнид є безліч варіантів) - і вже по закону, а не за телефонним дзвінком від крота кремля - дермака.. чи воно вам треба?
показати весь коментар
14.03.2024 17:01 Відповісти
доки суддів не знайдуть повішеними - будуть продовжувати це знущання. правда, потім теж ситуація не зміниться - почнуть хворіти і брати самовідвід/, а Герой і далі буде за гратами....

зелена шушера взяла країну в заручники і згвалтувала всі державні інституції. по факту держави вже немає ....наголосували, довбойоби???
показати весь коментар
14.03.2024 17:04 Відповісти
випавшими з вікна, теж непоганий варіант для справедливого правосуддя!
показати весь коментар
14.03.2024 17:07 Відповісти
їм покуй!!!!
у них є команда тримати під вартою
що вони успішно роблять
і не лише Червінський та Дудін
звільнено або переведено хузнакуда більше 20 генералів на чолі з Залужним та шапталою
починалось все з Кривоноса, Марченка, Бурби
план кремля досі ніхто не відміняв
амбіції карликів вище здорового глузду
власні інтереси вищі за державні
своє оточення дорожче життя сотень тисяч українців
от така вона, жага до влади та грошей
показати весь коментар
14.03.2024 17:12 Відповісти
А нікому не здається що це просто подразнення провокація на отой МАЙДАН якого ФСБешні раби-менеджери Зеленського чекають? Або як мінімум тестують українців ...
показати весь коментар
14.03.2024 19:08 Відповісти
вже всім кажеться, крім тих хто коло корита та у владі...
таких як Червінський вже 30-40,
не всі на нарах але питання часу
а закони через коліно
а мусара незаконні, та приватні
тцк хузнахто теж з едрпоу
кабмін, ОПа хрензна якого походження.
все що робить зе, а це все робить він бо кругом саме його люди,
направлене на бунти, переворот, революцію
бо як інакше пояснити??
землю не чіпали майже 30 років, прийшло мурло і без референдуму продало.
яник не робив такого беспрєдєлу...
показати весь коментар
14.03.2024 19:28 Відповісти
Це звичайна тактика ЗЕбанутої срані, яку тупе бидло в 19 році привело до влади і посадило на шию Україні. Тільки ЗЕбануті даром мріють, що вони впіймали Бога за бороду. Після нашої перемоги над кацапнею з них спитають за все. Зазвичай судять патріотів, які на ділі показали що вони патріоти. Згадайте генерала Марченка, якого ЗЕбануте бидло хотіло загратуватиґ. і за якого Порох вніс в суд грошову заставу. Не вийшло у ЗЕбанутих, і цей самий Марченко врятував Миколаїв і закрив кацапні дорогу на Одесу. А там все було готово до здачі Миколаева кацапам. Так само, як Херсона. А потім пряма дорога кацапні на Одесу і Молдову. Як і обіцяла ЗЕбанута срань *****. 4 мости і 6 дамб ЗЕбануті розмінували на Чонгарі і відкрили кацапам дорогу до захоплення всього півдня.
показати весь коментар
14.03.2024 17:18 Відповісти
СОРОМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ,
полковник Червінський у суді,
а ванья баканов на волі....
показати весь коментар
14.03.2024 17:23 Відповісти
А Кірушка Тимошенко разом з УМЕРОВИМ фортифікацію ВЕЕЕЕЕЛІІІКУ грабуватимуть ...
показати весь коментар
14.03.2024 18:04 Відповісти
РАДНИК бувшого Ахметівського спеца менеджера Умєрова неЛюся, а Кирило Тимошенко ні за що не відповідатиме на крадівництві на Великих фортифікаціях-


Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
показати весь коментар
14.03.2024 18:09 Відповісти
Генерал-полковник Червінський має очолити комісію із необмеженими повноваженнями щодо нейтралізації внутрішніх ворогів України, на кшталт фонда Візенталя.
показати весь коментар
14.03.2024 17:34 Відповісти
Щоб ви поздихали Зелені суки ! Безуглу - на фронт замість Залужного!
показати весь коментар
14.03.2024 17:36 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 18:25 Відповісти
КОЛИ СУДИТИМУТЬ ОЦИХ ДВОХ ********* - тільки після ще одних зрадницьких перемовин про мир судом військових з фронту?
показати весь коментар
14.03.2024 18:26 Відповісти
зелені судді це ніхто і звати їх ніяк. але головні і продажні зеленої влади- татаров, дєрьмак, зеленський 1000%.
показати весь коментар
14.03.2024 18:28 Відповісти
Та звільнить вже Червинського, а на йо місце посадіть тих чмирів прокурорів які виконували замовлення!!! Це бу справедливо!!!
показати весь коментар
14.03.2024 18:51 Відповісти
Як ці мляді вже задрали.
показати весь коментар
14.03.2024 19:19 Відповісти
Який сором. І вони ще мріють про український моссад. Он де ваш моссад сидить
показати весь коментар
14.03.2024 21:12 Відповісти
Сором, це дуже брудна та замовна справа.
показати весь коментар
14.03.2024 21:30 Відповісти
Патріоту України Червинському свободу !!!!
А Пороху ще раз спасибі за "Люстрацію" і за те що зараз риги і їх судді керують Україною.
показати весь коментар
15.03.2024 01:07 Відповісти
 
 