Атака "Шахедов" на Киевщину: один человек травмирован, повреждено более 20 домов (обновлено). ФОТО
Войска РФ не оставляют попыток атаковать Киевскую область уже три ночи подряд. На этот раз Киевщина была атакована БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь - более 8 часов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован - осколочное ранение ноги.
В двух громадах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, посечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий атаки", - резюмирует Кравченко.
Впоследствии пресс-центр МВД опубликовал фото с последствиями вражеской атаки на Киевщину.
Атака дронами в ночь на 7 августа 2024 года
Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "Шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.
Кроме того, как отмечалось, над Николаевщиной уничтожено 14 "Шахедов". Также силы ПВО в Хмельницкой области сбили 4 "шахеда". В Черкасской области уничтожено 2 "Шахеда".
По данным Воздушных сил, было уничтожено 30 из 30 "Шахедов".
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