"Надежное" препятствие для Путина, приглашение к "миру", новые русские сказки. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Все - стоп!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, STOP! - Трамп
...под песни Кобзона
Что еще нужно?
"Надежное" препятствие
"Астанавитесь!"
Что-то пошло не так...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку
Сильная позиция
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп
Действительно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков
Так и было.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО
Перемирие по-путински
Приглашение от Дональда
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что у Зеленского "нет другого выбора", кроме как принять мирное предложение США, - The Times
Наконец-то братья встретились...
Сделает Ватикан "снова великим"
Ситуация в экономике
Новые русские сказки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан
Шли годы...
Конфиденциально
Украина победит зло!
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Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/649968-mikhail-mikhailovich-zhvanetskii-esli-tebe-liznuli-zad-ne-**************-eto-smazk/