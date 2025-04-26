Все - стоп!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, STOP! - Трамп

...под песни Кобзона

Что еще нужно?

"Надежное" препятствие

"Астанавитесь!"

Что-то пошло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку

Сильная позиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

Действительно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков

Так и было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО

Перемирие по-путински

Приглашение от Дональда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что у Зеленского "нет другого выбора", кроме как принять мирное предложение США, - The Times

Наконец-то братья встретились...

Сделает Ватикан "снова великим"

Ситуация в экономике

Новые русские сказки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

Шли годы...

Конфиденциально

Украина победит зло!

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