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"Надежное" препятствие для Путина, приглашение к "миру", новые русские сказки. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Все - стоп!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня не устраивают удары РФ по Киеву. Vladimir, STOP! - Трамп

фотожаба

...под песни Кобзона

фотожаба

Что еще нужно?

фотожаба

"Надежное" препятствие

фотожаба

"Астанавитесь!"

фотожаба

Что-то пошло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку

фотожаба

Сильная позиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

фотожаба

Действительно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков

фотожаба

Так и было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО

фотожаба

Перемирие по-путински

фотожаба

Приглашение от Дональда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что у Зеленского "нет другого выбора", кроме как принять мирное предложение США, - The Times

фотожаба

Наконец-то братья встретились...

фотожаба

Сделает Ватикан "снова великим"

фотожаба

Ситуация в экономике

фотожаба

Новые русские сказки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постоянно спрашивает, когда Венгрия выйдет из Европейского Союза, - Орбан

фотожаба

Шли годы...

фотожаба

Конфиденциально

фотожаба

Украина победит зло!

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Песков Дмитрий (1880) политика (6978) путин владимир (31280) фотожаба (14398) Трамп Дональд (5260)


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26.04.2025 09:26 Ответить
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26.04.2025 09:31 Ответить
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26.04.2025 10:18 Ответить
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26.04.2025 10:24 Ответить
Трамп:"Все меня целуют вжопу!!!" Точно целуют?!?!🤡🥳🤪🤣😂
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26.04.2025 10:49 Ответить
"Если тебе лизнули зад, не расслабляйся - это смазка!" - Михаил Михайлович Жванецкий

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/649968-mikhail-mikhailovich-zhvanetskii-esli-tebe-liznuli-zad-ne-**************-eto-smazk/
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26.04.2025 11:24 Ответить
 
 