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"Надійна" перешкода для путіна, запрошення до "миру", нові російські казки. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Всі - стоп!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп

фотожаба

...під пісні кобзона

фотожаба

Що ще треба?

фотожаба

"Надійна" перешкода

фотожаба

"Астанавитесь!"

фотожаба

Щось пішло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома

фотожаба

Сильна позиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп

фотожаба

Дійсно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков

фотожаба

Так і було

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

фотожаба

Перемир’я по-путінськи

фотожаба

Запрошення від Дональда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

фотожаба

Нарешті брати зустрілися...

фотожаба

Зробить Ватикан "знову великим"

фотожаба

Ситуація в економіці

фотожаба

Нові російські казки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан

фотожаба

Йшли роки...

фотожаба

Конфіденційно

фотожаба

Україна переможе зло!

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Пєсков Дмитро (1632) політика (4413) путін володимир (23831) фотожаба (13872) Трамп Дональд (5678)


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26.04.2025 09:26 Відповісти
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26.04.2025 09:31 Відповісти
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26.04.2025 10:18 Відповісти
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26.04.2025 10:24 Відповісти
Трамп:"Все меня целуют вжопу!!!" Точно целуют?!?!🤡🥳🤪🤣😂
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26.04.2025 10:49 Відповісти
 
 