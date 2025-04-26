"Надійна" перешкода для путіна, запрошення до "миру", нові російські казки. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Всі - стоп!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп

...під пісні кобзона

Що ще треба?

"Надійна" перешкода

"Астанавитесь!"

Щось пішло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома

Сильна позиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп

Дійсно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков

Так і було

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

Перемир’я по-путінськи

Запрошення від Дональда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

Нарешті брати зустрілися...

Зробить Ватикан "знову великим"

Ситуація в економіці

Нові російські казки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан

Йшли роки...

Конфіденційно

Україна переможе зло!

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