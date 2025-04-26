"Надійна" перешкода для путіна, запрошення до "миру", нові російські казки. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Всі - стоп!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене не влаштовують удари РФ по Києву. Vladimir, STOP! - Трамп
...під пісні кобзона
Що ще треба?
"Надійна" перешкода
"Астанавитесь!"
Щось пішло не так...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома
Сильна позиція
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп
Дійсно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Трампа про Крим повністю збігається з розумінням РФ, - Пєсков
Так і було
Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО
Перемир’я по-путінськи
Запрошення від Дональда
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times
Нарешті брати зустрілися...
Зробить Ватикан "знову великим"
Ситуація в економіці
Нові російські казки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп постійно запитує, коли Угорщина вийде з Європейського Союзу, - Орбан
Йшли роки...
Конфіденційно
Україна переможе зло!
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