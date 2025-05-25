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Новости Фото Обмен пленными
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86 военнослужащих системы МВД удалось вернуть в рамках обмена "1000 на 1000", - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках масштабного обмена "1000 на 1000" из российского плена удалось освободить 86 военнослужащих из системы МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках третьего этапа обмена пленными, который состоялся сегодня, 25 мая, домой вернулись 46 защитников из системы МВД:

  • 36 пограничников;
  • 10 гвардейцев.

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86 военнослужащих системы МВД вернулись из плена.

Сообщается, что большинство из них попали в плен на Донецком и Луганском направлениях в 2022 и 2023 годах.

"Позаботимся обо всех: предоставим необходимую медицинскую, психологическую помощь и социальную поддержку. Мы тщательно изучаем состояние каждого. Каждый наш - важен", - подчеркнул Клименко.

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86 военнослужащих системы МВД вернулись из плена.

По его словам, всего за эти три дня удалось вернуть 86 военнослужащих из системы МВД: 55 пограничников и 31 нацгвардейца: "За каждой цифрой - человек, семья, разрушенные и восстановленные надежды".

Также читайте: Среди освобожденных сегодня из плена - 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали", - Умеров

Он поблагодарил президента Украины, руководителя Офиса Президента и коллег из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за четко слаженную работу, которая дает результат.

86 военнослужащих системы МВД вернулись из плена.
86 военнослужащих системы МВД вернулись из плена.
86 военнослужащих системы МВД вернулись из плена.

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Автор: 

МВД (9324) обмен (1412) Клименко Игорь (402)


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Топ комментарии
+11
80%мусорні у перші на тимчасово окупованих територіях ,перейшли на сторону кацапів.Напевно серед повернутих теж є зрадники.Мусорня ,то падаль якій байдуже кому служити кацапа чи бурятам чи чорту аби платили.
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25.05.2025 15:00
+3
не просто зрадники а агенти фсб.
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25.05.2025 15:06
+2
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/ А зрадників мусорів наша влада вміє міняти...
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25.05.2025 16:10
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80%мусорні у перші на тимчасово окупованих територіях ,перейшли на сторону кацапів.Напевно серед повернутих теж є зрадники.Мусорня ,то падаль якій байдуже кому служити кацапа чи бурятам чи чорту аби платили.
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25.05.2025 15:00 Ответить
не просто зрадники а агенти фсб.
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25.05.2025 15:06 Ответить
написано прикордонники та нацгвардійці - це мусорня?
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25.05.2025 15:16 Ответить
На огорожі написано слово з трьох літер,однак це залишається лише огорожею...
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25.05.2025 15:27 Ответить
Все нормально.
Це реакція на МВС в заголовку.
Про що йдеться в новині, ніхто не читає, бо не дай Бог доведеться голову вмикати.
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25.05.2025 16:07 Ответить
херой, куди ти з гранатами кидався?
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25.05.2025 16:52 Ответить
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/ А зрадників мусорів наша влада вміє міняти...
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25.05.2025 16:10 Ответить
А чого прокопенко мовчав, коли його відправили у полон на курорт до Туреччини ? Кинув своїх бійців , гнида !!!
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25.05.2025 16:48 Ответить
Кацап недойобаний,іди на *** звідси
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25.05.2025 23:03 Ответить
В першу чергу треба візвільняти мусорів.
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25.05.2025 16:23 Ответить
Будут менять в 3 "три " захода (1000 : 3 = ?) Прокопенко пусть подождет .
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25.05.2025 20:31 Ответить
 
 