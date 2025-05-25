86 военнослужащих системы МВД удалось вернуть в рамках обмена "1000 на 1000", - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ
В рамках масштабного обмена "1000 на 1000" из российского плена удалось освободить 86 военнослужащих из системы МВД.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в рамках третьего этапа обмена пленными, который состоялся сегодня, 25 мая, домой вернулись 46 защитников из системы МВД:
- 36 пограничников;
- 10 гвардейцев.
Сообщается, что большинство из них попали в плен на Донецком и Луганском направлениях в 2022 и 2023 годах.
"Позаботимся обо всех: предоставим необходимую медицинскую, психологическую помощь и социальную поддержку. Мы тщательно изучаем состояние каждого. Каждый наш - важен", - подчеркнул Клименко.
По его словам, всего за эти три дня удалось вернуть 86 военнослужащих из системы МВД: 55 пограничников и 31 нацгвардейца: "За каждой цифрой - человек, семья, разрушенные и восстановленные надежды".
Он поблагодарил президента Украины, руководителя Офиса Президента и коллег из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за четко слаженную работу, которая дает результат.
Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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