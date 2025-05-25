86 військовослужбовців системи МВС вдалося повернути в межах обміну "1000 на 1000", - Клименко. ФОТОрепортаж

У межах масштабного обміну "1000 на 1000" з російського полону вдалося визволити 86 військовослужбовців із системи МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах третього етапу обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 25 травня, додому повернулися 46 захисників із системи МВС:

36 прикордонників;

10 гвардійців.

Також читайте: Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Повідомляється, що більшість із них потрапили в полон на Донецькому та Луганському напрямках у 2022 та 2023 роках.

"Потурбуємося про всіх: надамо необхідну медичну, психологічну допомогу та соціальну підтримку. Ми ретельно вивчаємо стан кожного. Кожен наш – важливий", - наголосив Клименко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, загалом за ці три дні вдалося повернути 86 військовослужбовців із системи МВС: 55 прикордонники та 31 нацгвардійця: "За кожною цифрою - людина, родина, зруйновані та відновлені надії".

Також читайте: Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Він подякував президенту України, керівнику Офісу Президента та колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за чітко злагоджену роботу, яка дає результат.







Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.