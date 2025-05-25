86 військовослужбовців системи МВС вдалося повернути в межах обміну "1000 на 1000", - Клименко. ФОТОрепортаж
У межах масштабного обміну "1000 на 1000" з російського полону вдалося визволити 86 військовослужбовців із системи МВС.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах третього етапу обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 25 травня, додому повернулися 46 захисників із системи МВС:
- 36 прикордонників;
- 10 гвардійців.
Повідомляється, що більшість із них потрапили в полон на Донецькому та Луганському напрямках у 2022 та 2023 роках.
"Потурбуємося про всіх: надамо необхідну медичну, психологічну допомогу та соціальну підтримку. Ми ретельно вивчаємо стан кожного. Кожен наш – важливий", - наголосив Клименко.
За його словами, загалом за ці три дні вдалося повернути 86 військовослужбовців із системи МВС: 55 прикордонники та 31 нацгвардійця: "За кожною цифрою - людина, родина, зруйновані та відновлені надії".
Він подякував президенту України, керівнику Офісу Президента та колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за чітко злагоджену роботу, яка дає результат.
Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.
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Це реакція на МВС в заголовку.
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