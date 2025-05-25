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Новини Фото Обмін полоненими
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86 військовослужбовців системи МВС вдалося повернути в межах обміну "1000 на 1000", - Клименко. ФОТОрепортаж

У межах масштабного обміну "1000 на 1000" з російського полону вдалося визволити 86 військовослужбовців із системи МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах третього етапу обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 25 травня, додому повернулися 46 захисників із системи МВС:

  • 36 прикордонників;
  • 10 гвардійців.

Також читайте: Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

86 військовослужбовців системи МВС повернулися з полону

Повідомляється, що більшість із них потрапили в полон на Донецькому та Луганському напрямках у 2022 та 2023 роках.

"Потурбуємося про всіх: надамо необхідну медичну, психологічну допомогу та соціальну підтримку. Ми ретельно вивчаємо стан кожного. Кожен наш – важливий", - наголосив Клименко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

86 військовослужбовців системи МВС повернулися з полону

За його словами, загалом за ці три дні вдалося повернути 86 військовослужбовців із системи МВС: 55 прикордонники та 31 нацгвардійця: "За кожною цифрою - людина, родина, зруйновані та відновлені надії".

Також читайте: Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Він подякував президенту України, керівнику Офісу Президента та колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за чітко злагоджену роботу, яка дає результат.

86 військовослужбовців системи МВС повернулися з полону
86 військовослужбовців системи МВС повернулися з полону
86 військовослужбовців системи МВС повернулися з полону

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Автор: 

МВС (3509) обмін (1194) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+11
80%мусорні у перші на тимчасово окупованих територіях ,перейшли на сторону кацапів.Напевно серед повернутих теж є зрадники.Мусорня ,то падаль якій байдуже кому служити кацапа чи бурятам чи чорту аби платили.
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25.05.2025 15:00
+3
не просто зрадники а агенти фсб.
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25.05.2025 15:06
+2
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/ А зрадників мусорів наша влада вміє міняти...
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25.05.2025 16:10
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80%мусорні у перші на тимчасово окупованих територіях ,перейшли на сторону кацапів.Напевно серед повернутих теж є зрадники.Мусорня ,то падаль якій байдуже кому служити кацапа чи бурятам чи чорту аби платили.
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25.05.2025 15:00 Відповісти
не просто зрадники а агенти фсб.
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25.05.2025 15:06 Відповісти
написано прикордонники та нацгвардійці - це мусорня?
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25.05.2025 15:16 Відповісти
На огорожі написано слово з трьох літер,однак це залишається лише огорожею...
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25.05.2025 15:27 Відповісти
Все нормально.
Це реакція на МВС в заголовку.
Про що йдеться в новині, ніхто не читає, бо не дай Бог доведеться голову вмикати.
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25.05.2025 16:07 Відповісти
херой, куди ти з гранатами кидався?
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25.05.2025 16:52 Відповісти
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/ А зрадників мусорів наша влада вміє міняти...
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25.05.2025 16:10 Відповісти
А чого прокопенко мовчав, коли його відправили у полон на курорт до Туреччини ? Кинув своїх бійців , гнида !!!
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25.05.2025 16:48 Відповісти
Кацап недойобаний,іди на *** звідси
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25.05.2025 23:03 Відповісти
В першу чергу треба візвільняти мусорів.
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25.05.2025 16:23 Відповісти
Будут менять в 3 "три " захода (1000 : 3 = ?) Прокопенко пусть подождет .
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25.05.2025 20:31 Відповісти
 
 