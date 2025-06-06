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"Жабогадюкинг" по-американски. ФОТОжаберы о конфликте между Трампом и Маском
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск сошел с ума, я "не особо" заинтересован в разговоре сейчас, - Трамп
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Маске: "Он просто сошел с ума!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Джонсон верит в примирение между Трампом и Маском: Думаю, все наладится
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США
Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico
Читайте на "Цензор.НЕТ": Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"
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+7 Вова Вова #541785
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+7 Andrew Moon
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+3 Pavlo Z
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Це ж які забаганки- казіно з блекджеком і шлбондрами чи зброя щоб кацапська людоїдська мерзота не вбивали самих Європейців?
Швиденько в долбільню.
Йоханий бабай яких же тупорилих в володінську лахту понабирали.
Ці чорти навіть не розуміють не лише те що рашці от от піпець, стратегічні літачки захистити не змогли 41 штуку.
Так воно ще не розуміє що Європі не цікаво воювати в Польші , Литві, Латвії і Естонії.
Зрозуміло що ти підор-кацап.
Пішов на *** за військовим кораблем крейсером москва чмо ************.
АА....0658 (дві перші цифри пропустив)
Це серія і номер мого УБД яке я отримав в січні 2016 року.
Працював як держслужбовець лише 30 місяців на різних посадах молодших командирів в ЗСУ.
Oleg Iavtushenko
Не нервуйтесь то лише путлерський ****** на 15 фублЄй заробляє.
Кидайте в спам і модератору це чмо.
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