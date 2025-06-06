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Новости Фото Фотошопы политиков
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"Жабогадюкинг" по-американски. ФОТОжаберы о конфликте между Трампом и Маском

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск сошел с ума, я "не особо" заинтересован в разговоре сейчас, - Трамп

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Маске: "Он просто сошел с ума!"

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Джонсон верит в примирение между Трампом и Маском: Думаю, все наладится

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

фотожаба

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Автор: 

конфликт (839) политика (7080) фотожаба (14500) Маск Илон (239) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+7
Тобто про Європу, Велику Британію із її союзом ти забув чи ти просто кацап?
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06.06.2025 19:14 Ответить
+7
Чиї "ваші"?
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06.06.2025 19:30 Ответить
+3
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06.06.2025 19:34 Ответить
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Тобто про Європу, Велику Британію із її союзом ти забув чи ти просто кацап?
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06.06.2025 19:14 Ответить
Чиї "ваші"?
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06.06.2025 19:30 Ответить
"наші забаганки"?
Це ж які забаганки- казіно з блекджеком і шлбондрами чи зброя щоб кацапська людоїдська мерзота не вбивали самих Європейців?
Швиденько в долбільню.
Йоханий бабай яких же тупорилих в володінську лахту понабирали.
Ці чорти навіть не розуміють не лише те що рашці от от піпець, стратегічні літачки захистити не змогли 41 штуку.
Так воно ще не розуміє що Європі не цікаво воювати в Польші , Литві, Латвії і Естонії.
Зрозуміло що ти підор-кацап.
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06.06.2025 19:37 Ответить
Напевно ,тобі з Франції видніше ,ніж мені з Києва ,кацапи не збираються воювати з Європою ,може вже досить казати цю тєлємарафонівську маячню .
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06.06.2025 19:48 Ответить
А як жеж "Варшава Ето лєгко?..." ******-кацап завжди брехливе і лицемірне чмо.
Пішов на *** за військовим кораблем крейсером москва чмо ************.
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06.06.2025 19:51 Ответить
Так ти менш кацапський агітпроп слуха ,правда нан нічим не кращий , і я до речі , на відміну від тебе ,по кацапськи не матюкаюсь ,то хто ж тоді з нас кацап ?
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06.06.2025 19:59 Ответить
а ти лайно все не втихнеш?
АА....0658 (дві перші цифри пропустив)
Це серія і номер мого УБД яке я отримав в січні 2016 року.
Працював як держслужбовець лише 30 місяців на різних посадах молодших командирів в ЗСУ.
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06.06.2025 20:05 Ответить
роман сазонов

Oleg Iavtushenko
Не нервуйтесь то лише путлерський ****** на 15 фублЄй заробляє.
Кидайте в спам і модератору це чмо.
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06.06.2025 19:40 Ответить
Так амариканцям похрін на наші проблеми ,вони з кацапами завжди домовлялись і домовляться ,і в 1945 - коли разом ділили Європу і в 1962 під час Карибської кризи і т.д. ,А Європейці скажуть _"Нам що більше за інших потрібно ,в нас і своїх проблем вистачає ,а тут ще й Україна зі своїми ",І до чого тут "все пропало " це ж ви ,диванні ура- патріоти ,звикли все ділити на зраду чи на перемогу .
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06.06.2025 19:56 Ответить
Ні про що
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06.06.2025 19:10 Ответить
прикольні
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06.06.2025 19:26 Ответить
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06.06.2025 19:34 Ответить
Ой, я вас прошу! Як там московити кажуть: "мілиє браняться - только тєшаться". Два притрушених не поділили притрушку і почали бійку. "Дайте їм ще 100 днів"... ОЙ! Це не з тієї опери (хоч і схоже). "Це діти б'ються в парку" "треба дати їм час"...
Show Must Go On (c)
Nothing else metters (c)
Nothing Personal - Just a business (c)
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06.06.2025 19:39 Ответить
Украинский народ всегда следует своим пастырям. Теперь загнивающая уже Америка.
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06.06.2025 20:22 Ответить
Frogsnaking
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06.06.2025 20:39 Ответить
 
 