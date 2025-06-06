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"Жабогадюкінг" по-американськи. ФОТОжабери про конфлікт між Трампом та Маском
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон вірить у примирення між Трампом та Маском: Думаю, все налагодиться
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Без мене Трамп програв би вибори, - Маск
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Топ коментарі
+6 Вова Вова #541785
показати весь коментар06.06.2025 19:14 Відповісти Посилання
+6 Andrew Moon
показати весь коментар06.06.2025 19:30 Відповісти Посилання
+2 Pavlo Z
показати весь коментар06.06.2025 19:34 Відповісти Посилання
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Це ж які забаганки- казіно з блекджеком і шлбондрами чи зброя щоб кацапська людоїдська мерзота не вбивали самих Європейців?
Швиденько в долбільню.
Йоханий бабай яких же тупорилих в володінську лахту понабирали.
Ці чорти навіть не розуміють не лише те що рашці от от піпець, стратегічні літачки захистити не змогли 41 штуку.
Так воно ще не розуміє що Європі не цікаво воювати в Польші , Литві, Латвії і Естонії.
Зрозуміло що ти підор-кацап.
Пішов на *** за військовим кораблем крейсером москва чмо ************.
АА....0658 (дві перші цифри пропустив)
Це серія і номер мого УБД яке я отримав в січні 2016 року.
Працював як держслужбовець лише 30 місяців на різних посадах молодших командирів в ЗСУ.
Oleg Iavtushenko
Не нервуйтесь то лише путлерський ****** на 15 фублЄй заробляє.
Кидайте в спам і модератору це чмо.
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