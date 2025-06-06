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Новини Фото Фотошопи політиків
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"Жабогадюкінг" по-американськи. ФОТОжабери про конфлікт між Трампом та Маском

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Маска: "Він просто збожеволів!"

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон вірить у примирення між Трампом та Маском: Думаю, все налагодиться

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск висунув ідею про створення нової політичної партії в США

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без мене Трамп програв би вибори, - Маск

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

фотожаба

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Автор: 

конфлікт (453) політика (4515) фотожаба (13974) Маск Ілон (673) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+6
Тобто про Європу, Велику Британію із її союзом ти забув чи ти просто кацап?
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06.06.2025 19:14 Відповісти
+6
Чиї "ваші"?
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06.06.2025 19:30 Відповісти
+2
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06.06.2025 19:34 Відповісти
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Тобто про Європу, Велику Британію із її союзом ти забув чи ти просто кацап?
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06.06.2025 19:14 Відповісти
Чиї "ваші"?
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06.06.2025 19:30 Відповісти
"наші забаганки"?
Це ж які забаганки- казіно з блекджеком і шлбондрами чи зброя щоб кацапська людоїдська мерзота не вбивали самих Європейців?
Швиденько в долбільню.
Йоханий бабай яких же тупорилих в володінську лахту понабирали.
Ці чорти навіть не розуміють не лише те що рашці от от піпець, стратегічні літачки захистити не змогли 41 штуку.
Так воно ще не розуміє що Європі не цікаво воювати в Польші , Литві, Латвії і Естонії.
Зрозуміло що ти підор-кацап.
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06.06.2025 19:37 Відповісти
Напевно ,тобі з Франції видніше ,ніж мені з Києва ,кацапи не збираються воювати з Європою ,може вже досить казати цю тєлємарафонівську маячню .
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06.06.2025 19:48 Відповісти
А як жеж "Варшава Ето лєгко?..." ******-кацап завжди брехливе і лицемірне чмо.
Пішов на *** за військовим кораблем крейсером москва чмо ************.
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06.06.2025 19:51 Відповісти
Так ти менш кацапський агітпроп слуха ,правда нан нічим не кращий , і я до речі , на відміну від тебе ,по кацапськи не матюкаюсь ,то хто ж тоді з нас кацап ?
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06.06.2025 19:59 Відповісти
а ти лайно все не втихнеш?
АА....0658 (дві перші цифри пропустив)
Це серія і номер мого УБД яке я отримав в січні 2016 року.
Працював як держслужбовець лише 30 місяців на різних посадах молодших командирів в ЗСУ.
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06.06.2025 20:05 Відповісти
роман сазонов

Oleg Iavtushenko
Не нервуйтесь то лише путлерський ****** на 15 фублЄй заробляє.
Кидайте в спам і модератору це чмо.
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06.06.2025 19:40 Відповісти
Так амариканцям похрін на наші проблеми ,вони з кацапами завжди домовлялись і домовляться ,і в 1945 - коли разом ділили Європу і в 1962 під час Карибської кризи і т.д. ,А Європейці скажуть _"Нам що більше за інших потрібно ,в нас і своїх проблем вистачає ,а тут ще й Україна зі своїми ",І до чого тут "все пропало " це ж ви ,диванні ура- патріоти ,звикли все ділити на зраду чи на перемогу .
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06.06.2025 19:56 Відповісти
Ні про що
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06.06.2025 19:10 Відповісти
прикольні
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06.06.2025 19:26 Відповісти
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06.06.2025 19:34 Відповісти
Ой, я вас прошу! Як там московити кажуть: "мілиє браняться - только тєшаться". Два притрушених не поділили притрушку і почали бійку. "Дайте їм ще 100 днів"... ОЙ! Це не з тієї опери (хоч і схоже). "Це діти б'ються в парку" "треба дати їм час"...
Show Must Go On (c)
Nothing else metters (c)
Nothing Personal - Just a business (c)
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06.06.2025 19:39 Відповісти
Украинский народ всегда следует своим пастырям. Теперь загнивающая уже Америка.
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06.06.2025 20:22 Відповісти
Frogsnaking
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06.06.2025 20:39 Відповісти
 
 