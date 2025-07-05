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Новости Фото Обстрелы Киева
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Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве спасатели возобновили аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций.

На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Киеву - одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения, - новый президент ПА ОБСЕ Сампьетро

Киев после обстрела 4 июля
Киев после обстрела 4 июля
Киев после обстрела 4 июля
Киев после обстрела 4 июля
Киев после обстрела 4 июля
Киев после обстрела 4 июля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 2.

Читайте: Санду об обстреле Россией Киева: Против империи зла Украина остается слишком часто одна. Нужно усилить ПВО

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. 

Смотрите: Пожарно-спасательная часть повреждена в результате атаки РФ по Киеву. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25822) обстрел (28352) ГСЧС (5059)


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Топ комментарии
+6
Дивно, що там немає жодного, з монобільшості служок з ВРУ чи шмигаля, з купою держСекретарів???
Раніше, і отой «катлєта», з лимонами, ошивався серед Людей…
Навіть безумна, десь завіялася, мабуть, до виборців пішла???!
Усіх нардепів, з монобільшості, з ригоАНАЛАМИ, як корова язиком злизала, з України ….?.
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05.07.2025 16:05 Ответить
+2
Не лапай Кличка! Твої зелені дебіли ще на початку 22 року звалили!
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05.07.2025 16:11 Ответить
+1
Цікаво, який % з них зараз на відпочинку за кордоном.
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05.07.2025 16:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дивно, що там немає жодного, з монобільшості служок з ВРУ чи шмигаля, з купою держСекретарів???
Раніше, і отой «катлєта», з лимонами, ошивався серед Людей…
Навіть безумна, десь завіялася, мабуть, до виборців пішла???!
Усіх нардепів, з монобільшості, з ригоАНАЛАМИ, як корова язиком злизала, з України ….?.
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05.07.2025 16:05 Ответить
Одна точно відомо, що Кличко дриснув у Гамбург.
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05.07.2025 16:08 Ответить
Не лапай Кличка! Твої зелені дебіли ще на початку 22 року звалили!
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05.07.2025 16:11 Ответить
ЗЄбілам все відомо!
На всі 73%.
Їм особисто Чернишов повідомляє.
Він жеж у своє відрядження спеціально їздив, щоб Кличка повернути
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05.07.2025 16:20 Ответить
Цікаво, який % з них зараз на відпочинку за кордоном.
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05.07.2025 16:12 Ответить
Тому що трапиться як у Бучі.
Під час зйомок та між дублями:
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05.07.2025 16:21 Ответить
Це там, де по версії зе-пропаганди впала купка дрібних уламків?
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05.07.2025 16:24 Ответить
Даєте письмовий запит, до керівника апарату ВРУ, і він, на основі документів щодо виплат з бухгалтерії ВРУ та інформації з ДержПрикордонСлужби, зобов'язаний, надати Вам, письмову відповідь по суті порушеного питання!! Це його функціонал!!
(Цілий Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України, який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів.)
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05.07.2025 16:25 Ответить
"...зобов'язаний, надати Вам, ..." 🤣🤣🤣
Дякую, насмішили!
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05.07.2025 17:07 Ответить
https://t.me/marybezuhla/4048 Безугла. Міський бюджет Києва на рік становить 130 млрд грн. Із цієї суми на програму "Захисник Києва", якою розпоряджається виключно мер, а не військові структури, спрямовано лише до 10 млрд грн. Фактично на оборону столиці у критичній фазі війни виділено нуль. Усі інші витрати - на непрофільні напрямки в умовах прямої загрози повітряного і наземного терору. В той же час, весь бюджет Київської області - близько 8 млрд грн! 130 млрд у Києві і 8 млрд в області. До прикладу, ще: бюджет Запоріжжя - до 10 млрд і переважно використовується на потреби оборони.

Рада оборони Києва, яка має координувати ключові безпекові рішення, фактично паралізована. Співголовами є Тимур Ткаченко, новий керівник військової адміністрації, та мер Кличко. У разі, якщо мер не з'являється на засідання або не підписує протокол, будь-яке рішення автоматично блокується.

Угруповання ППО в місті, яке підпорядковується Повітряним силам ЗСУ, не реформоване, сповнене пристарілих кадрових офіцерів, а мобільні вогневі групи (МВГ) суттєво ослаблені через масові переведення особового складу в піхотні підрозділи Сирським. У МВГ залишилися переважно обмежено придатні, часто алкоголіки, люди 50+, особи, які не здатні керувати навіть базовим дроном, не говорячи про дрон-перехоплювач. Частина з МВГ має просто зв'язки, завдяки яким уникнули фронту.

Ресурс зенітних установок типу "Гепард" та інших у столиці практично вичерпаний. Ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів.

На цьому фоні весь місцевий бюджет столиці, з якого можна було б централізовано закупити обладнання, БПЛА, сенсори і створити повноцінну систему протидії на рівні мегаполіса, залишається фактично заблокованим через бездіяльність мера.
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05.07.2025 17:39 Ответить
 
 