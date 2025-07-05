Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве спасатели возобновили аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, по состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций.
На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 2.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.
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Раніше, і отой «катлєта», з лимонами, ошивався серед Людей…
Навіть безумна, десь завіялася, мабуть, до виборців пішла???!
Усіх нардепів, з монобільшості, з ригоАНАЛАМИ, як корова язиком злизала, з України ….?.
На всі 73%.
Їм особисто Чернишов повідомляє.
Він жеж у своє відрядження спеціально їздив, щоб Кличка повернути
Під час зйомок та між дублями:
(Цілий Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України, який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів.)
Дякую, насмішили!
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