Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве спасатели возобновили аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций.

На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 2.

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Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.

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