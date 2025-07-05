Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві рятувальники відновили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій.
На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 2.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.
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Раніше, і отой «катлєта», з лимонами, ошивався серед Людей…
Навіть безумна, десь завіялася, мабуть, до виборців пішла???!
Усіх нардепів, з монобільшості, з ригоАНАЛАМИ, як корова язиком злизала, з України ….?.
На всі 73%.
Їм особисто Чернишов повідомляє.
Він жеж у своє відрядження спеціально їздив, щоб Кличка повернути
Під час зйомок та між дублями: