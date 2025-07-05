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Новини Фото Обстріли Києва
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Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники відновили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій.

На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Києву - один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення, - новий президент ПА ОБСЄ Самп’єтро

Київ після обстрілу 4 липня
Київ після обстрілу 4 липня
Київ після обстрілу 4 липня
Київ після обстрілу 4 липня
Київ після обстрілу 4 липня
Київ після обстрілу 4 липня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 2.

Читайте: Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.

Дивіться: Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок атаки РФ по Києву. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19824) обстріл (29674) ДСНС (5199)


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Дивно, що там немає жодного, з монобільшості служок з ВРУ чи шмигаля, з купою держСекретарів???
Раніше, і отой «катлєта», з лимонами, ошивався серед Людей…
Навіть безумна, десь завіялася, мабуть, до виборців пішла???!
Усіх нардепів, з монобільшості, з ригоАНАЛАМИ, як корова язиком злизала, з України ….?.
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05.07.2025 16:05 Відповісти
Одна точно відомо, що Кличко дриснув у Гамбург.
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05.07.2025 16:08 Відповісти
Не лапай Кличка! Твої зелені дебіли ще на початку 22 року звалили!
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05.07.2025 16:11 Відповісти
ЗЄбілам все відомо!
На всі 73%.
Їм особисто Чернишов повідомляє.
Він жеж у своє відрядження спеціально їздив, щоб Кличка повернути
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05.07.2025 16:20 Відповісти
Цікаво, який % з них зараз на відпочинку за кордоном.
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05.07.2025 16:12 Відповісти
Тому що трапиться як у Бучі.
Під час зйомок та між дублями:
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05.07.2025 16:21 Відповісти
Це там, де по версії зе-пропаганди впала купка дрібних уламків?
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05.07.2025 16:24 Відповісти
 
 