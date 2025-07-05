Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники відновили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій.

На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 2.

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Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.

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