Новости Фото Дроны Венгрии залетели в Украину
2 045 15

Сибига показал маршрут венгерского дрона над Украиной: Мы все еще ждем объяснений от Венгрии. КАРТА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины, подчеркнув, что ВСУ собрали все необходимые доказательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

Маршрут венгерского дрона над Украиной
Фото: Андрей Сибига / соцсеть Х

"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Также читайте: Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: Поручил военным реагировать соответствующим образом

Венгрия (2149) Сибига Андрей (656) дроны (4835)
Топ комментарии
+9
дрони налітали більше сотні кілометрів,,....
чому не збили?
показать весь комментарий
27.09.2025 18:01 Ответить
+5
Пояснення? Буде кукурікання дірявої сійярти з черговим киданням лайна в бік України. Коли в Угорщині вибори? Хто в темі?
показать весь комментарий
27.09.2025 18:00 Ответить
+4
Сбили и забыли- норм реакция. Не судьба. Будут теперь мусолить долго.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:04 Ответить
В квітні
показать весь комментарий
27.09.2025 18:48 Ответить
Очікуни херові. Все вони очікують. Замість щось вирішувати і робити.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:01 Ответить
А слабо було спочатку збити, а потім якісь тупі докази доказувати? Типу як Бульбафюрер- а я вам щас карту покажу...
показать весь комментарий
27.09.2025 18:03 Ответить
а що тут пояснювати! іпучі мадіяри сплять і снять щоб закарпаття хаптути! в перші тижні повномасштабного вторгенення два тижні стояли біля тису війська з понтонними мостами! чекали поки Київ впаде!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:07 Ответить
то чому ж не збили? боялися напасти на НАТО?!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:12 Ответить
https://detector.media/infospace/article/244465/2025-09-27-vitaliy-kozlovskyy-zvilnyvsya-z-lav-zsu-za-simeynymy-obstavynamy/
показать весь комментарий
27.09.2025 18:15 Ответить
Збивати треба а не картинки малювати....їдійоти...
показать весь комментарий
27.09.2025 18:23 Ответить
Мадярські дрони вже вміють телепортуватися , якшо вірити цій цидулці.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:24 Ответить
А як визначили, що дрон №2 прилетів саме з Угорщини? Адже судячи з цієї карти, його зафіксували вже за декілька десятків км від кордону...
показать весь комментарий
27.09.2025 18:29 Ответить
мадяри для кацапів вже розвіддрони запускають. Тварі продажні
Треба в Берегове порядки наводити - там вже 95% всі на вугорському розмовляють, ще й роздачу паспортів згадати. Де СБУ???
показать весь комментарий
27.09.2025 18:34 Ответить
https://tsn.ua/svit/a-ya-vam-zaraz-pokazhu-zvidki-gotuyetsya-ataka-lukashenko-znovu-priviz-putinu-mapu-napadu-2376001.html Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустріч із Володимиром Путіним привіз мапу "перекидання польських військ до кордонів" РФ та РБ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України

Ще один придурок
показать весь комментарий
27.09.2025 18:46 Ответить
Маршрут засікли,та це не доказ,що то саме дрон угорської держ.структури?
Дронами переправляють товар різні контрабандисти,напр.Любителі запускають свої дрони,надто блогери,щоб познімати р.Тису з плавальниками в один бік,напр.
Варіантів маса,ні- так угорський,бо так рішив найвеличніший,щоб в черговий раз полаятись з країною НАТО,ніби на Сході вже все порішов,переводячи громадську увагу на Захід.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:46 Ответить
 
 