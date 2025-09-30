Турецкий водитель погиб во время ночной бомбардировки Киева 28 сентября, - СМИ. ФОТО

В Киеве во время 12-часовой бомбардировки со стороны России в ночь на 28 сентября погиб турецкий водитель грузовика из Черноморского региона Сакария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство İHA.

По данным издания, погибший - Тевфик Бекташ, отец троих детей, который перевозил груз из Акйазы в Киев. На момент начала атаки он уже разгрузил свое транспортное средство и находился в таможенной зоне. Несмотря на объявление о необходимости следовать в укрытие, мужчина решил остаться в грузовике.

В результате прямого попадания в грузовик водитель погиб на месте.

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средства воздушного нападения.

