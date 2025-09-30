Турецкий водитель погиб во время ночной бомбардировки Киева 28 сентября, - СМИ. ФОТО
В Киеве во время 12-часовой бомбардировки со стороны России в ночь на 28 сентября погиб турецкий водитель грузовика из Черноморского региона Сакария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство İHA.
По данным издания, погибший - Тевфик Бекташ, отец троих детей, который перевозил груз из Акйазы в Киев. На момент начала атаки он уже разгрузил свое транспортное средство и находился в таможенной зоне. Несмотря на объявление о необходимости следовать в укрытие, мужчина решил остаться в грузовике.
В результате прямого попадания в грузовик водитель погиб на месте.
Массированный удар РФ 28 сентября
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.
В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.
Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.
Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.
Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средства воздушного нападения.
странный вопрос. в стране война, плодородный юг под орками, куча мужиков мобилизовано, нехватка чего-либо в 5% порождает дефицит. но в данном случае неизвестно, что он привез, может это апельсины, *********, гранаты, виноград. теперь можешь задать вопрос почему этого украинского нет