Турецький водій загинув під час нічного бомбардування Києва 28 вересня, - ЗМІ. ФОТО

У Києві під час 12-годинного бомбардування з боку Росії у ніч проти 28 вересня загинув турецький водій вантажівки з Чорноморського регіону Сакарія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство İHA.

За даними видання, загиблий - Тевфік Бекташ, батько трьох дітей, який перевозив вантаж з Акйази до Києва. На момент початку атаки він вже розвантажив свій транспортний засіб і перебував у митній зоні. Попри оголошення про необхідність прямувати в укриття, чоловік вирішив залишитися у вантажівці.

Внаслідок прямого влучання у вантажівку водій загинув на місці.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

