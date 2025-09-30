УКР
3 899 7

Турецький водій загинув під час нічного бомбардування Києва 28 вересня, - ЗМІ. ФОТО

У Києві під час 12-годинного бомбардування з боку Росії у ніч проти 28 вересня загинув турецький водій вантажівки з Чорноморського регіону Сакарія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство İHA.

За даними видання, загиблий - Тевфік Бекташ, батько трьох дітей, який перевозив вантаж з Акйази до Києва. На момент початку атаки він вже розвантажив свій транспортний засіб і перебував у митній зоні. Попри оголошення про необхідність прямувати в укриття, чоловік вирішив залишитися у вантажівці.

У Києві загинув турецький водій
Фото: ІНА

Внаслідок прямого влучання у вантажівку водій загинув на місці. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Альона і Олександр Лєсніченки та їхні сини Денис і Єгор загинули внаслідок удару РФ по Чернеччині. Жінка була вагітна двійнею. ФОТО

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

Автор: 

Київ (20219) обстріл (31108) Туреччина (3689)
така его доля
показати весь коментар
30.09.2025 14:31 Відповісти
Эрдоган, завали с неск десятков, так случайненько, орков на кацапии
показати весь коментар
30.09.2025 14:33 Відповісти
В цій новині дві поганих новини..1 те що загинула людина, а от 2га що він сюди віз..а віз він плодоовочеву продукцію яка витіснила Українську і не сьогодні..і це питання не тільки до зегнид..чому на ринку немає українських овочів?
показати весь коментар
30.09.2025 14:37 Відповісти
Я недавно, в магазині "Дивоцін", бачила авокадо українського виробництва.
показати весь коментар
30.09.2025 14:50 Відповісти
А ти чому не купуєш українські товари? Он недавно був на Столичному ринку всього повно і за копійки. Даже кавуни по 5грн і ніхто не бере і вивозять на смітник.
показати весь коментар
30.09.2025 15:04 Відповісти
"чому на ринку немає українських овочів?"

странный вопрос. в стране война, плодородный юг под орками, куча мужиков мобилизовано, нехватка чего-либо в 5% порождает дефицит. но в данном случае неизвестно, что он привез, может это апельсины, *********, гранаты, виноград. теперь можешь задать вопрос почему этого украинского нет
показати весь коментар
30.09.2025 14:52 Відповісти
 
 