Дело Магамедрасулова: Печерский райсуд рассматривает продление сроков досудебного расследования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский райсуд Киева рассматривает продление сроков досудебного расследования в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца - Сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Их доставили на заседание суда.
Позже судья объявила перерыв в заседании до 14:30 для того, чтобы защита смогла пообщаться с обвиняемыми.
Позже судебное заседание продолжилось.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
