Дело Магамедрасулова: Печерский райсуд рассматривает продление сроков досудебного расследования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева рассматривает продление сроков досудебного расследования в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца - Сентября.

Их доставили на заседание суда.

Позже судья объявила перерыв в заседании до 14:30 для того, чтобы защита смогла пообщаться с обвиняемыми.

Позже судебное заседание продолжилось.

























Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

