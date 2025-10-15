УКР
Справа Магамедрасулова: Печерський райсуд розглядає продовження строків досудового розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва розглядає продовження строків досудового розслідування щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька - Сентября.

Їх доставили на засідання суду.

Пізніше суддя оголосила перерву в засіданні до 14:30 для того, щоб захист зміг поспілкуватись з обвинуваченими.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

Читайте: СБУ використовує подвійні стандарти у справі проти детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

печерний суд виконає всі забаганки гебешного малька та антимайданного мусорка.
15.10.2025 12:48 Відповісти
Що це за правова система, де можна розслідувати роками? За що утримуються коштом платників податків прокурори, слідчі, судді, які по суті ухиляються від виконання своїх обовʼязків?
15.10.2025 12:51 Відповісти
Міндіч з татаровим і портновськими, рулюють, у так званій фємідє з «доброчесними»??
15.10.2025 13:06 Відповісти
 
 