Лишь 16% избирателей Трампа считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира. ИНФОГРАФИКА
Только 16% избирателей президента США Дональда Трампа согласны с позицией России об отказе Украины от части своей территории для прекращения войны.
Об этом свидетельствует опрос The Vandenberg Coalition, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция сторонников Трампа
Так, большинство избирателей Трампа по-прежнему возлагают ответственность на российского диктатора Владимира Путина за провал попыток договориться о прекращении огня между Россией и Украиной.
- Вместе с тем, только 16% респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отдать Москве больше территории ради мирного соглашения.
- 46% поддерживают позицию Украины – возвращение всех территорий.
При этом настроения между сторонниками MAGA и традиционными консерваторами почти не отличаются.
Помощь Украине
Среди тех, кто был не полностью удовлетворен прогрессом администрации в выполнении предвыборного обещания Дональда Трампа "работать над тем, чтобы завершить войну в Украине", почти половина (46%) отметили, что более жесткая позиция в отношении России – через санкции, пошлины или другие формы давления – заставила бы их более благосклонно оценивать подход Трампа.
- 58-62% поддерживают поддержку Украины, при этом 26-31% – прямую военную помощь.
- 72% избирателей Трампа считают, что США в целом должны помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию Путина.
- 83% опрошенных хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и только 15% выступают за то, чтобы полностью прекратить поддержку Украины.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
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