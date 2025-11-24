Лишь 16% избирателей Трампа считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира. ИНФОГРАФИКА

Только 16% избирателей президента США Дональда Трампа согласны с позицией России об отказе Украины от части своей территории для прекращения войны.

Об этом свидетельствует опрос The Vandenberg Coalition, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция сторонников Трампа

Так, большинство избирателей Трампа по-прежнему возлагают ответственность на российского диктатора Владимира Путина за провал попыток договориться о прекращении огня между Россией и Украиной.

Вместе с тем, только 16% респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отдать Москве больше территории ради мирного соглашения.

46% поддерживают позицию Украины – возвращение всех территорий.

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При этом настроения между сторонниками MAGA и традиционными консерваторами почти не отличаются.

Помощь Украине

Среди тех, кто был не полностью удовлетворен прогрессом администрации в выполнении предвыборного обещания Дональда Трампа "работать над тем, чтобы завершить войну в Украине", почти половина (46%) отметили, что более жесткая позиция в отношении России – через санкции, пошлины или другие формы давления – заставила бы их более благосклонно оценивать подход Трампа.

58-62% поддерживают поддержку Украины, при этом 26-31% – прямую военную помощь.

72% избирателей Трампа считают, что США в целом должны помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию Путина.

83% опрошенных хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и только 15% выступают за то, чтобы полностью прекратить поддержку Украины.

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Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

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