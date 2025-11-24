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Новости Фото Территориальные уступки Опрос американцев о войне в Украине
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Лишь 16% избирателей Трампа считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира. ИНФОГРАФИКА

Только 16% избирателей президента США Дональда Трампа согласны с позицией России об отказе Украины от части своей территории для прекращения войны.

Об этом свидетельствует опрос The Vandenberg Coalition, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция сторонников Трампа

Так, большинство избирателей Трампа по-прежнему возлагают ответственность на российского диктатора Владимира Путина за провал попыток договориться о прекращении огня между Россией и Украиной.

  • Вместе с тем, только 16% респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отдать Москве больше территории ради мирного соглашения.
  • 46% поддерживают позицию Украины – возвращение всех территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США: Россия будет контролировать часть Донбасса в обмен на арендную плату, - The Telegraph

Должна ли Украина уступать территории: мнение избирателей Трампа

При этом настроения между сторонниками MAGA и традиционными консерваторами почти не отличаются.

Помощь Украине

Среди тех, кто был не полностью удовлетворен прогрессом администрации в выполнении предвыборного обещания Дональда Трампа "работать над тем, чтобы завершить войну в Украине", почти половина (46%) отметили, что более жесткая позиция в отношении России – через санкции, пошлины или другие формы давления – заставила бы их более благосклонно оценивать подход Трампа.

  • 58-62% поддерживают поддержку Украины, при этом 26-31% – прямую военную помощь.
  • 72% избирателей Трампа считают, что США в целом должны помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию Путина.
  • 83% опрошенных хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и только 15% выступают за то, чтобы полностью прекратить поддержку Украины.

Читайте также: Абсолютное большинство американцев поддерживают более жесткую политику США в отношении России, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Должна ли Украина уступать территории: мнение избирателей Трампа

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Абсолютное большинство американцев поддерживают более жесткую политику США в отношении России, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (3017) США (29526) территориальная целостность (381) Трамп Дональд (8176)
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Топ комментарии
+7
це колишні емігранти з срср, росії, їх діти і онуки, а також їх друзі. Так і набираєтьс 16 відсотків. Ну, звісно ж, є ще деяка частина просто дебільних космополітів.
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24.11.2025 22:27 Ответить
+2
...але не респи, котрі програють Палату у наступному році . Саме вигравши останні місцеві вибори демократка ( після програвшого суперника респа) доповнила своїм голосом у Палаті "ЗА" розкриття плівок Епштейна. Не дивлячись що Джонсон тижнями не давав їй скласти присягу.
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24.11.2025 22:23 Ответить
+2
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25.11.2025 08:27 Ответить
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То що Трамп, срати хотів на виборців?
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24.11.2025 22:18 Ответить
...але не респи, котрі програють Палату у наступному році . Саме вигравши останні місцеві вибори демократка ( після програвшого суперника респа) доповнила своїм голосом у Палаті "ЗА" розкриття плівок Епштейна. Не дивлячись що Джонсон тижнями не давав їй скласти присягу.
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24.11.2025 22:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U https://www.youtube.com/watch?v=-9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського
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24.11.2025 22:19 Ответить
Послухайте як БАНКОВА буде діяти - ось нижче на МАРАФОНІ план від цього ПРодажного поляка
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24.11.2025 22:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U
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24.11.2025 22:39 Ответить
Трамп дослухається до електорату?
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24.11.2025 22:20 Ответить
Трамп срать хотел что там думают про него его избиратели, на третий срок он избраться уже не сможет, а после него там хоть огонь гори!
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24.11.2025 22:20 Ответить
Взагалі то думки виборців трампа з цього приводу ніхто не питав
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24.11.2025 22:23 Ответить
це колишні емігранти з срср, росії, їх діти і онуки, а також їх друзі. Так і набираєтьс 16 відсотків. Ну, звісно ж, є ще деяка частина просто дебільних космополітів.
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24.11.2025 22:27 Ответить
Це було б з півтора десятка мільйонів. Нема їх тут стільки навіть і близько.
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25.11.2025 04:32 Ответить
ну звісно ж це була гіперболізація, щоб підкреслити симпатії певної частини американського суспільства до росії. Невже ви думаєте, що ті люди, які лайкнули мій комент, не вміють в елементарну арифметику?
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25.11.2025 05:10 Ответить
Хоча дебільних космополітів дохєра у будь-якому суспільстві.
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25.11.2025 05:11 Ответить
Да в Україні паскуд більше.
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24.11.2025 22:56 Ответить
Качка, видавати бажане за дійсність- не добре, самообман до добра не приводить.
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25.11.2025 04:39 Ответить
Самий дішовий товар це чуже мнєніє
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25.11.2025 08:01 Ответить
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25.11.2025 08:27 Ответить
 
 