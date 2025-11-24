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Новини Фото Територіальні поступки Опитування американців про війну в Україні
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Лише 16% виборців Трампа вважають, що Україна має піти на територіальні поступки задля миру. ІНФОГРАФІКА

Тільки 16% виборців президента США Дональда Трампа погоджуються з позицією Росії щодо відмови України від частини своєї території для припинення війни.

Про це свідчить опитування The Vandenberg Coalition, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція прихильників Трампа

Так, більшість виборців Трампа й надалі покладають відповідальність на російського диктатора Володимира Путіна за провал спроб домовитися про припинення вогню між Росією та Україною.

  • Разом з тим, лише 16% респондентів підтримують позицію Росії про те, що Україна має віддати Москві більше території заради мирної угоди.  
  • 46% підтримують позицію України – повернення всіх територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план США: Росія контролюватиме частину Донбасу в обмін на орендну плату, - The Telegraph

Чи має Україна поступатися територіями: думка виборців Трампа

При цьому настрої між прихильниками MAGA та традиційними консерваторами майже не відрізняються.

Допомога Україні

Серед тих, хто був не повністю задоволений прогресом адміністрації щодо виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа "працювати над тим, щоб завершити війну в Україні", майже половина (46%) зазначили, що більш жорстка позиція щодо Росії – через санкції, мита чи інші форми тиску – змусила б їх прихильніше оцінювати підхід Трампа.

  • 58–62% підтримують підтримку Україні, при цьому 26-31% – пряму військову допомогу.
  • 72% виборців Трампа вважають, що США загалом мають допомагати Україні й притягати Росію до відповідальності за агресію Путіна.
  • 83% опитаних хочуть принаймні зберегти американські зобов’язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15% виступають за те, щоб повністю припинити підтримку України.

Також читайте: Абсолютна більшість американців підтримують жорсткішу політику США щодо Росії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Чи має Україна поступатися територіями: думка виборців Трампа

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Також читайте: Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном: говорили, зокрема, про Україну (оновлено)

Автор: 

опитування (2188) США (26703) територіальна цілісність (324) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+7
це колишні емігранти з срср, росії, їх діти і онуки, а також їх друзі. Так і набираєтьс 16 відсотків. Ну, звісно ж, є ще деяка частина просто дебільних космополітів.
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24.11.2025 22:27 Відповісти
+2
...але не респи, котрі програють Палату у наступному році . Саме вигравши останні місцеві вибори демократка ( після програвшого суперника респа) доповнила своїм голосом у Палаті "ЗА" розкриття плівок Епштейна. Не дивлячись що Джонсон тижнями не давав їй скласти присягу.
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24.11.2025 22:23 Відповісти
+2
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25.11.2025 08:27 Відповісти
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То що Трамп, срати хотів на виборців?
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24.11.2025 22:18 Відповісти
...але не респи, котрі програють Палату у наступному році . Саме вигравши останні місцеві вибори демократка ( після програвшого суперника респа) доповнила своїм голосом у Палаті "ЗА" розкриття плівок Епштейна. Не дивлячись що Джонсон тижнями не давав їй скласти присягу.
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24.11.2025 22:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U https://www.youtube.com/watch?v=-9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського
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24.11.2025 22:19 Відповісти
Послухайте як БАНКОВА буде діяти - ось нижче на МАРАФОНІ план від цього ПРодажного поляка
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24.11.2025 22:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U
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24.11.2025 22:39 Відповісти
Трамп дослухається до електорату?
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24.11.2025 22:20 Відповісти
Трамп срать хотел что там думают про него его избиратели, на третий срок он избраться уже не сможет, а после него там хоть огонь гори!
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24.11.2025 22:20 Відповісти
Взагалі то думки виборців трампа з цього приводу ніхто не питав
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24.11.2025 22:23 Відповісти
це колишні емігранти з срср, росії, їх діти і онуки, а також їх друзі. Так і набираєтьс 16 відсотків. Ну, звісно ж, є ще деяка частина просто дебільних космополітів.
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24.11.2025 22:27 Відповісти
Це було б з півтора десятка мільйонів. Нема їх тут стільки навіть і близько.
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25.11.2025 04:32 Відповісти
ну звісно ж це була гіперболізація, щоб підкреслити симпатії певної частини американського суспільства до росії. Невже ви думаєте, що ті люди, які лайкнули мій комент, не вміють в елементарну арифметику?
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25.11.2025 05:10 Відповісти
Хоча дебільних космополітів дохєра у будь-якому суспільстві.
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25.11.2025 05:11 Відповісти
Да в Україні паскуд більше.
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24.11.2025 22:56 Відповісти
Качка, видавати бажане за дійсність- не добре, самообман до добра не приводить.
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25.11.2025 04:39 Відповісти
Самий дішовий товар це чуже мнєніє
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25.11.2025 08:01 Відповісти
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25.11.2025 08:27 Відповісти
 
 