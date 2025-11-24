Лише 16% виборців Трампа вважають, що Україна має піти на територіальні поступки задля миру. ІНФОГРАФІКА

Тільки 16% виборців президента США Дональда Трампа погоджуються з позицією Росії щодо відмови України від частини своєї території для припинення війни.

Про це свідчить опитування The Vandenberg Coalition, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція прихильників Трампа

Так, більшість виборців Трампа й надалі покладають відповідальність на російського диктатора Володимира Путіна за провал спроб домовитися про припинення вогню між Росією та Україною.

Разом з тим, лише 16% респондентів підтримують позицію Росії про те, що Україна має віддати Москві більше території заради мирної угоди.

46% підтримують позицію України – повернення всіх територій.

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При цьому настрої між прихильниками MAGA та традиційними консерваторами майже не відрізняються.

Допомога Україні

Серед тих, хто був не повністю задоволений прогресом адміністрації щодо виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа "працювати над тим, щоб завершити війну в Україні", майже половина (46%) зазначили, що більш жорстка позиція щодо Росії – через санкції, мита чи інші форми тиску – змусила б їх прихильніше оцінювати підхід Трампа.

58–62% підтримують підтримку Україні, при цьому 26-31% – пряму військову допомогу.

72% виборців Трампа вважають, що США загалом мають допомагати Україні й притягати Росію до відповідальності за агресію Путіна.

83% опитаних хочуть принаймні зберегти американські зобов’язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15% виступають за те, щоб повністю припинити підтримку України.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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