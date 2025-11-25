Завершены аварийно-спасательные работы на месте российских ударов в Киеве: 7 погибших, 21 раненый. ФОТОрепортаж

В Киеве завершены аварийно-спасательные работы после ночного российского обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В результате удара РФ 7 человек погибли, 21 человек ранен, в том числе - 1 ребенок.

Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе - тяжелая инженерная техника.











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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.

Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев.

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области. Впоследствии в Киеве экстренные отключения отменили.

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