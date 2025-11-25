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Новости Фото Обстрелы Киева
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Завершены аварийно-спасательные работы на месте российских ударов в Киеве: 7 погибших, 21 раненый. ФОТОрепортаж

В Киеве завершены аварийно-спасательные работы после ночного российского обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В результате удара РФ 7 человек погибли, 21 человек ранен, в том числе - 1 ребенок.

Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе - тяжелая инженерная техника.

Удар по Киеву 25 ноября: спасательные работы завершены
Удар по Киеву 25 ноября: спасательные работы завершены
Удар по Киеву 25 ноября: спасательные работы завершены
Удар по Киеву 25 ноября: спасательные работы завершены
Удар по Киеву 25 ноября: спасательные работы завершены

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Что предшествовало?

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Киев (26429) обстрел (33033) ГСЧС (5203)
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25.11.2025 18:18 Ответить
 
 