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Завершены аварийно-спасательные работы на месте российских ударов в Киеве: 7 погибших, 21 раненый. ФОТОрепортаж
В Киеве завершены аварийно-спасательные работы после ночного российского обстрела.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара РФ 7 человек погибли, 21 человек ранен, в том числе - 1 ребенок.
Всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе - тяжелая инженерная техника.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
- Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев.
- Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области. Впоследствии в Киеве экстренные отключения отменили.
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Pan Konotop #390804
показать весь комментарий25.11.2025 18:18 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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