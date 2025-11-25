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Новини Фото Обстріли Києва
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Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російських ударів у Києві: 7 загиблих, 21 поранений. ФОТОрепортаж

У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи після нічного російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Внаслідок удару РФ 7 людей загинули, 21 особу поранено, зокрема дитину.

Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.

Удар по Києву 25 листопада: рятувальні роботи завершено
Удар по Києву 25 листопада: рятувальні роботи завершено
Удар по Києву 25 листопада: рятувальні роботи завершено
Удар по Києву 25 листопада: рятувальні роботи завершено
Удар по Києву 25 листопада: рятувальні роботи завершено

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Що передувало?

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Київ (20847) обстріл (34383) ДСНС (5351)
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25.11.2025 18:18 Відповісти
 
 