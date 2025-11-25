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Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російських ударів у Києві: 7 загиблих, 21 поранений. ФОТОрепортаж
У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи після нічного російського обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару РФ 7 людей загинули, 21 особу поранено, зокрема дитину.
Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині. Згодом у Києві екстрені відключення скасували.
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Pan Konotop #390804
показати весь коментар25.11.2025 18:18 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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