Удар РФ по Харькову 2 января: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара 2 января.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

2 января российские войска нанесли удар по центральной части города, разрушив торгово-офисное здание и часть жилого многоквартирного дома. Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек.

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Жертвы атаки

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжались более 8 суток. Во время разбора завалов обнаружены 2 тела и фрагменты еще 5 погибших.

Кроме того, демонтировано более 11,5 тыс. тонн конструкций. Психологи ГСЧС оказали помощь 30 пострадавшим.

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Разбор завалов















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.

Вечером 3 января сообщалось, что на месте вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека.

Впоследствии сообщалось, что количество погибших в результате атаки российских войск на Харьков возросло до пяти.

Позже на месте вражеского удара обнаружили фрагменты тела еще одного человека, и число погибших возросло до шести.

Удар по Харькову 2 января