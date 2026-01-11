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Удар РФ по Харькову 2 января: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара 2 января.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
2 января российские войска нанесли удар по центральной части города, разрушив торгово-офисное здание и часть жилого многоквартирного дома. Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек.
Жертвы атаки
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжались более 8 суток. Во время разбора завалов обнаружены 2 тела и фрагменты еще 5 погибших.
Кроме того, демонтировано более 11,5 тыс. тонн конструкций. Психологи ГСЧС оказали помощь 30 пострадавшим.
Разбор завалов
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.
- В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.
- Вечером 3 января сообщалось, что на месте вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека.
- Впоследствии сообщалось, что количество погибших в результате атаки российских войск на Харьков возросло до пяти.
- Позже на месте вражеского удара обнаружили фрагменты тела еще одного человека, и число погибших возросло до шести.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
- Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
- Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
- Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
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