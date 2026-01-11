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Новини Фото Обстріл Харкова
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Удар РФ по Харкову 2 січня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 2 січня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

2 січня російські війська завдали удару по центральній частині міста, зруйнувавши торгівельно-офісну будівлю та частину житлового багатоквартирного будинку. Рятувальникам, поліцейським та волонтерами вдалося врятувати 12 людей.

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Жертви атаки

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали понад 8 діб. Під час розбору завалів виявлено 2 тіла та фрагменти ще 5 загиблих.

Крім того, демонтовано понад 11,5 тис. тонн конструкцій. Психологи ДСНС надали допомогу 30 постраждалим.

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Розбір завалів

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ 2 січня

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
  • У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.
  • Увечері 3 січня повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
  • Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти.
  • Пізніше на місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини, і кількість загиблих зросла до шести

Удар по Харкову 2 січня

  • 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
  • П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
  • Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
  • Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

Автор: 

обстріл (35269) Харків (6229)
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