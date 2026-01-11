995 1
Удар РФ по Харкову 2 січня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 2 січня.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
2 січня російські війська завдали удару по центральній частині міста, зруйнувавши торгівельно-офісну будівлю та частину житлового багатоквартирного будинку. Рятувальникам, поліцейським та волонтерами вдалося врятувати 12 людей.
Жертви атаки
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали понад 8 діб. Під час розбору завалів виявлено 2 тіла та фрагменти ще 5 загиблих.
Крім того, демонтовано понад 11,5 тис. тонн конструкцій. Психологи ДСНС надали допомогу 30 постраждалим.
Розбір завалів
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
- У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.
- Увечері 3 січня повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
- Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти.
- Пізніше на місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини, і кількість загиблих зросла до шести.
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
- П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
- Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
- Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль