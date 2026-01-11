Удар РФ по Харкову 2 січня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 2 січня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

2 січня російські війська завдали удару по центральній частині міста, зруйнувавши торгівельно-офісну будівлю та частину житлового багатоквартирного будинку. Рятувальникам, поліцейським та волонтерами вдалося врятувати 12 людей.

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Жертви атаки

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривали понад 8 діб. Під час розбору завалів виявлено 2 тіла та фрагменти ще 5 загиблих.

Крім того, демонтовано понад 11,5 тис. тонн конструкцій. Психологи ДСНС надали допомогу 30 постраждалим.

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Розбір завалів















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.

Увечері 3 січня повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти.

Пізніше на місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини, і кількість загиблих зросла до шести.

Удар по Харкову 2 січня