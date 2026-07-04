РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11833 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
6 064 7

Россия будущего, пустая бензоколонка, памятник Мазепе. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топливный кризис навредил Путину: его рейтинг упал до самого низкого уровня с 2018 года — 66,9%, — росСМИ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский пропагандист Коц прогнозирует новые удары по энергетике РФ: "Чтобы перед зимой устроить нам веселую жизнь". ВИДЕО

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Топливный коллапс: удары украинских дронов по НПЗ парализовали две трети регионов России, — Politico

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Километровые очереди к российским АЗС уже видны из космоса. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Житель Москвы нервничает и возмущается из-за дефицита топлива: "Как понять, что нет бензина, бл#дь!? Путин сказал — бензин есть!!!". ВИДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Россиянин сидит ночью в машине в очереди к АЗС: "Кризиса нет", — твердо и четко сказал сегодня наш великий президент". ВИДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Крымский рубильник: СБС "отключили" 10 энергообъектов на оккупированном полуострове. ВИДЕО

фотожаба

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Лукашенко прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином: лидер КНР заявил об "историческом пике" отношений

фотожаба

фотожаба

Читайте также на "Цензор.НЕТ":НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Тищенко: "решение вопроса" с колл-центрами за $1 млн

фотожаба

фотожаба

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лукашенко Александр (3656) Медведев Дмитрий (4081) политика (7862) путин владимир (32680) фотожаба (15365) Симоньян Маргарита (39)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 