УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11214 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
6 064 7

Росія майбутнього, пуста бензоколонка, пам’ятник Мазепі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Паливна криза зашкодила Путіну: його рейтинг впав до найнижчого рівня з 2018 року - 66,9%, - росЗМІ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Коц прогнозує нові удари по енергетиці РФ: "Чтобы перед зимой устроить нам веселую жизнь". ВIДЕО

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Паливний колапс: удари українських дронів по НПЗ паралізували дві третини регіонів Росії, - Politico

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілометрові черги до російських АЗС вже видно з космосу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Москви нервує і обурюється через дефіцит пального: "Как понять нет бензина, бл#дь!? Путин сказал - бензин есть!!!". ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянин сидить поночі в автомобілі у черзі до АЗС: "Кризиса нет", - твердо и четко сказал сегодня наш великий президент". ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримський рубильник: СБС "вимкнули" 10 енергооб’єктів на окупованому півострові. ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибув до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном: лідер КНР заявив про "історичний пік" відносин

фотожаба

фотожаба

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Тищенку: "вирішення питання" з кол-центрами за $1 млн

фотожаба

фотожаба

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2737) Медведєв Дмитро (1957) політика (5408) путін володимир (25569) фотожаба (14849) Симоньян Маргарита (41)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 