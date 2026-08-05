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Массированный удар по Киеву: спасатели ликвидировали все пожары в 4 районах столицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ликвидированы все пожары, возникшие в результате ударов РФ в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"К сожалению, погиб 1 человек, еще 15 - пострадали.

На местах работали 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС. Продолжается разборка и заливка разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары
Массированный удар по Киеву 5 августа: ликвидированы все пожары

Читайте: Отделение "Новой почты" уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

Читайте: Худшие показатели - на Оболони и Святошине: после атаки РФ критически ухудшилось качество воздуха в Киеве

Автор: 

Киев (27191) пожар (6249) ГСЧС (5420)
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