Массированный удар по Киеву: спасатели ликвидировали все пожары в 4 районах столицы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ликвидированы все пожары, возникшие в результате ударов РФ в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах Киева.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"К сожалению, погиб 1 человек, еще 15 - пострадали.
На местах работали 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС. Продолжается разборка и заливка разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
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