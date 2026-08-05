Массированный удар по Киеву: спасатели ликвидировали все пожары в 4 районах столицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ликвидированы все пожары, возникшие в результате ударов РФ в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах Киева.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"К сожалению, погиб 1 человек, еще 15 - пострадали.



На местах работали 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС. Продолжается разборка и заливка разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.



















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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

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