Масований удар по Києву: рятувальники ліквідували всі пожежі у 4 районах столиці. ФОТОрепортаж
Ліквідовано всі пожежі, що виникли внаслідок ударів РФ в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах Києва.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На жаль, загинула 1 людина, ще 15 - постраждали.
На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
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