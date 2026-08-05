Масований удар по Києву: рятувальники ліквідували всі пожежі у 4 районах столиці. ФОТОрепортаж

Ліквідовано всі пожежі, що виникли внаслідок ударів РФ в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах Києва.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На жаль, загинула 1 людина, ще 15 - постраждали.



На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій", - йдеться в повідомленні.



















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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

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