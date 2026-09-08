Комбинированная атака РФ на Киев: повреждены дома, общежитие, школа, АЗС и предприятие. Транспорт ГСЧС попал под повторный удар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного комбинированного удара РФ по Киеву повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС, предприятие по производству муки.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и разрушения

По его словам, разрушения зафиксированы во многих районах. К сожалению, в результате удара погибли два человека в Соломенском районе. Число пострадавших жителей увеличилось до 16. Всем оказывается необходимая помощь.



















Спасательные работы

"Взрывы в Киеве продолжались почти 5 часов. Спасатели и полицейские с первых минут оказывали помощь гражданским лицам на местах атак. Удалось спасти 13 человек, в частности эвакуировать людей из заблокированного помещения в Голосеевском районе. Под повторный удар попал транспорт ГСЧС", — подчеркнул он.

Сейчас в столице продолжают работать более 300 спасателей и полицейских. Они тушат огонь и расчищают завалы на 7 локациях, фиксируют очередной акт террора против мирных жителей, принимают от людей заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе, оказывают поддержку пострадавшим. Работают мобильные сервисные центры МВД, где граждане могут восстановить документы. Все это происходит под звуки очередной воздушной тревоги.

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Атаки на другие области

Выговский напоминает, что этой ночью под ударами врага также оказались Киевская, Харьковская, Днепропетровская области, Запорожье и Сумская область. В Одесской области россияне нанесли ракетный удар по рынку. Уже утром в Сумской области атаковали поезд Киев-Сумы. К счастью, люди находились в безопасном месте, автобусами ГСЧС Украины и ОГА их эвакуировали. Спасатели потушили огонь, охвативший локомотив. В эти минуты россияне продолжают атаковать гражданские объекты в регионах Украины.

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